宏福苑聽證會｜發泡膠封窗必要？地盤工人指防「邋遢」多於防碎石

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，地盤工人鍾潤新出庭出供。鍾潤新在供詞提到，原本工序涉及在石屎牆批膠砂，其後改用其他材料來貼著紙皮石，並指有關工序可降低碎石掉下的風險。被問是否以發泡膠封窗是否沒需要，鍾潤新說可預防「邋遢」。



地盤工人鍾潤新（右）4月17日在宏福苑大火獨立委員會作供。（黃偉民攝）

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開工前未曾上過安全課 承建商沒告知逃生安排

鍾潤新表示自2025年9月中開始於宏昌閣進行更換紙皮石工作，事發當日亦在棚架上工作。他指開工前未曾上過安全課，亦沒有由安全主任講解相關知識，同時，亦未見承建商就火警時的逃生安排作出告知。事發時，他在宏昌閣四樓工作。

聽證會上展示多段宏昌閣五樓棚架閉路電視片段，包括一段拍攝於11月26日，宏昌閣五樓棚架的片段，畫面顯示後樓梯「生口」，左邊已換上紙皮石。

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鍾潤新指，片段顯示的後樓梯生口位置，左邊已完成更換紙皮石，而紙皮石外貼有紙，是用作運送時的保護。他亦表示，每撕下一張紙就會先扔在地上，下班後再由散工清理。

另一段片段則顯示，於11月26日中午12時，有一名工友在棚架上施工。鍾潤新提到，原本工序涉及在石屎牆批膠砂，其後改用其他材料來貼著紙皮石，並指有關工序可降低碎石掉下的風險，故他同意「整爛窗」的風險較低、亦較少。

被問是否以發泡膠封窗是否沒需要，鍾潤新說可預防「邋遢」，又指有時膠砂會跌落，亦有機會碎石會跌落，不過同意打鑿有碎石跌落的機會更大。