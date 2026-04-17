宏福苑聽證會｜地盤工人稱見起火曾用水喉救火　但20至30秒後無水

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，地盤工人鍾潤新出庭出供表示，事發當日在棚架上開工，知道天台有水源，看到火勢後曾試用水喉向火源射水，但「20至30秒就無水」。鍾潤新承認自己是煙民，但表示從未在棚架吸煙。



地盤工人鍾潤新（右）。（黃偉民攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，七幢大廈起火，圖為翌日的2025年11月27日大火仍未救熄。（資料圖片/梁鵬威攝）

地盤工人鍾潤新表示，他自2025年9月中開始於宏昌閣進行更換紙皮石工作，事發當日亦在棚架上工作。

聽證會播放宏昌閣五樓棚架片段 有人問「邊個食煙」

聽證會上播放去年11月26日宏昌閣五樓棚架閉路電視片段，攝於當日下午2時46分左右，片段中有人叫「快啲，有火呀；著緊喎；下面呀；快啲呀；救火呀；快啲呀起火」。獨立委員會代表大律師李澍桓指，片段中「有人大叫起火、有人說快啲攞水喉、有人問「邊個食煙」，並引述鍾供詞稱，直到有人說「火燭」，他才察覺危險。

地盤工人「無水」後與同事爬落地面逃生

鍾潤新補充指，當時已看到起火，向下望見火勢。他又稱曾嘗試用水喉射水，知道水源在天台，惟嘗試約20至30秒後便無水，隨後他與同事爬落地面逃生，後來得知同事安全。

承認是煙民從未在棚架吸煙：有人告知不准帶煙上棚架

鍾潤新承認是煙民，表示從未在棚架吸煙，而由於棚網圍著，看不見棚架上的其他人。就吸煙安排，他供稱並無指定吸煙區，且有人告知他們不准帶煙上棚架，他亦會在下班後才抽第二支煙。就火警當時是否有人吸煙，鍾表示他沒有聽到相關情況；當時亦未看到火，直到後來在門側見到火勢。