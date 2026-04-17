宏福苑｜新法團上任後　黃碧嬌曾於新群組建議業戶聯署邀出席會議

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，揭露大埔區議員黃碧嬌在新法團上任後，與支持大維修的前法團主席鄧國權另建新居民群組，群組內有居民對於新法團沒邀請黃碧嬌列席法團委員會會議感不滿。黃碧嬌一度建議業戶聯署，邀請她出席法團會議，居民反稱：「太大陣仗」，黃碧嬌才作罷。螢幕展示對話記錄時，公眾席傳來笑聲。



新法團主席徐滿柑作供時稱，沒印象獲居民建議叫區議員開普通的委員會會議，有按慣例在周年大會邀請黃碧嬌，黃亦有出席。惟法團副主席其他時間曾與黃碧嬌聯絡，但她沒回應。



黃碧嬌。（資料圖片）

新舊法團關係差 舊法團另建居民群組

2024年9月6日，宏福苑開業主大會，罷免被指為支持大維修舊法團，徐滿柑上任成為新法團主席。黃碧嬌曾為舊法團收授權票（見另稿）。徐滿柑稱，新舊法團關係不佳，上任後兩任沒交接，更將本來的法團聯絡電話「回收己用」，並通知居民開另一群組「傾自己嘅嘢」。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃披露黃碧嬌在舊法團敗選後，有個宏福苑WhatsApp群組。對話紀錄顯示，有居民曾在群組內表示，新法團上任後有數次會議無區議員出席：「雖不是必須，但新管委會無經驗，應邀請有經驗人士出席。」

稱街站酒樓遇宏福苑業戶：「好想我幫佢哋」

黃碧嬌回覆稱，「可提管理公司發函」給她或梅少峰區議員，「兩人必有一位出席」；又稱在街站和酒樓遇到宏福苑業戶，「都好想我繼續去幫佢哋。」鄧國權則回覆，指管理處都是收到法團指示辦事。

主動提「業戶聯署」邀開會 街坊：太大陣仗

黃碧嬌則主動提：「如果業戶聯署呢？」惟居民則回覆稱「太大陣仗」，稱除非有好理由要「嬌姐」恆常出席開會，還要開搞簽名、開業主大會。黃碧嬌才回覆：「咁就唔好啦。」會上展示對話紀錄時，公眾席傳出陣陣笑聲。

徐滿柑：新法團曾與黃碧嬌聯絡

徐滿柑稱，沒印象有居民建議叫區議員開委員會會議，惟慣例周年大會要請區議員，因此在2025年9月1日，徐滿柑有邀請黃碧嬌出席宏福苑第25次業主大會。宏福苑周年業主大會會議紀錄顯示，黃碧嬌有出席該次大會。惟徐同意，此後沒特別聯絡。被問如黃碧嬌對大維修關注，為何她不直接與徐接洽？他不知道，又指副主席曾與黃碧嬌聯絡，但她沒回應。

群組對話節錄（部份）

居民黃生：「 最近數次管委會都無區議員出席，雖不是必須，但新管委會無經驗，應邀請有經驗人士出席。」

黃碧嬌：「可提管理公司發函畀我或者梅少峰區議員，兩人必有一位出席」

居民黃生：「只想有經驗的人士助陣，有個有知名度的人士出席會議。」

黃碧嬌：「近日在街站和酒樓，宏福苑業戶見到我，都好想我繼續去幫佢哋。」

鄧國權：「管理處都是收到管委會指示辦事的。」

黃碧嬌：「如果業戶聯署呢？」

黃生：「有啲太大陣仗，除非有好好的理由，一定要嬌姐恆常出席管委會會議，應該仲要業主大會過案，如果要搞簽名。」

黃碧嬌：「咁就唔好啦。」