宏福苑｜徐滿柑呻法團無力把關：3.3億大維修有咩可能居民帶住做

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，大火時擔任法團主席的徐滿柑今作供完畢。獨立委員會委員、行政會議成員陳健波本身也是法團成員，形容很多人如徐滿柑般「一腔熱誠」參與法團事務，被問到可如何令法團制度更好，徐滿柑指出法團在大維修無能力把關，建議政府或專業人士獨立助業主檢視招標文件、工程合約及價錢。他說：「3.3億大維修，有咩可能由我哋啲居民帶住做？」



徐滿柑又稱法團跟進工人吸煙時沒執法權，政府部門到場巡查時，又因工人四散而無發現，建議政府考慮投訴人提供照片便令投訴成立，加強罰則。



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

陳健波指徐滿柑「一腔熱誠」 問改革建議

獨立委員會委員、行政會議成員陳健波分享，本身也做了十幾年法團委員，明白業主委員會是溝通角色，無法定權力，卻有重大責任，例如在大維修中要承擔最終責任。陳健波稱香港已成立很多法團，形容很多人如徐滿柑一樣「一腔熱誠」，惟宏福苑事件過後，相信將來「都幾難搵人做法團」。陳健波問徐滿柑，以其經歷，有什麼辦法可令制度做得更好？陳說「最好由真正經歷過，問唔知嘅人真係冇用。」

徐：法團無力把關大維修 倡政府或專家介入

徐滿柑認為法團在大維修中無力把關，質疑法團的角色及能力是否可監督大維修。徐指出，單單是草擬標書已十分困難，「可以話係冇可能，每一個都話睇返合約，又指返呢度嗰度問點解冇跟，喺合約入面每一個點，佢哋可能想做，但未必有相關工作經驗，有啲人（法團）完全冇工程經驗，係咪可草擬標書？」

徐滿柑指出，遇到如鴻毅的顧問公司，法團根本無力把關。他指出如大維修般巨型項目，應要有政府或專家等獨立角色介入，以第三身檢視招標文件、工程合約及價錢。

徐滿柑說，今次宏福苑面對的核心問題是圍標，指3.3億天價工程費用「個個都唔想畀」，認為工程費用已被圍標集團推高，建議獨立再計算物料或工程成本價供市民參考。

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

勞工處巡查工人已四散

他又指出，法團在跟進大維修問題上，例如是工人吸煙，難以做到監督角色。他指出法團並非執法部門，要靠政府部門跟進，惟勞工處到場巡查時工人已四散，「嚟到人人都唔食，梗係捉唔到，咁我哋法團可以點？」他認為執法部門都有改善空間，建議「有相為證」便可懲罰。

徐滿柑指做法團太心酸：3.3億大維修有咩可能由居民帶住做？

杜淦堃指，許多人指法團主席吃力不討好，今次徐出來作證，會否有其他補充？徐稱多謝給予機會，並一度哽咽及拭淚，「唔好意思真係太心酸」。

他形容，「做法團太辛苦」，強調不是想埋怨，而是作為法團，「由唔識到推翻舊法團」，工程仍要繼續進行，「明知辛苦，明知畀人話」，仍有不離不棄的委員。他形容每人都曾想中途離開，但因責任心，「做咗落去又忍唔住落去做」。他說，「我哋居民由咩都唔識，咩都要問，工程又唔熟，全部靠專家、顧問、律師先幫到手，法例上仲要問政府。」

他說：「3.3億大維修，有咩可能由我哋啲居民帶住做？」他認為當屆法團已盡最大能力，做當時認為對的事，所以即使在火災後被指責，仍要站出來，完成責任，將所知說出來。他希望聽證會後，政策、監管和大維修上，會得到改善，希望得到政府的協助。他亦希望宏福苑所有居民經過今次事件後可重新開始。

獨立委員會主席陸啟康法官認為徐滿柑有「好多嘢講」，認為徐可向律師提交建議。陳健波再補充，認為最重要是專業人士做好責任，要檢討專業人士怎樣做得更好。

徐滿柑離開展城館時被大批記者追訪，他全程沒有回答記者問題，間中合十雙手，由律師陪同步行至金鐘廊離開。