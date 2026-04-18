蚊患指數｜上水升至21.3%　天平邨蚊子滋生　食環署檢控物管公司

春天萬物復甦，但溫暖潮濕環境有利蚊子繁殖。食物環境衞生署周五（17日）公布四月份第二批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，涵蓋8個監察地區。其中北區上水第一階段誘蚊器指高達21.3%，食環署巡查上水後，發現一公共屋邨內有蚊子滋生情況，遂向有關物業管理公司提出檢控。據了解，涉事公共屋邨為天平邨。



食環署4月17日公布四月份第二批涵蓋八個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖示食環署人員巡視北區上水一公園，向場地負責人提供防控蚊患的技術建議。（政府新聞圖片）

食環署公布四月份第二批涵蓋八個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，當中上水的第一階段誘蚊器指數最高，達21.3%，其餘7個監察地區都在10%以下。第二高的地區是青衣北，有8.4%，然後是紅磡及土瓜灣，有6.1%；中環及金鐘則錄得0.0%。

食環署正找出上水蚊患情況較高地點 進行密集具針對性控蚊

食環署稱，因應基孔肯雅熱情況，將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域。針對誘蚊器指數達21.3%的上水，食環署指正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

食環署4月17日公布四月份第二批涵蓋八個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖示食環署人員在北區上水一學校設置新型捕蚊器，並向校方提供相關技術支援和防治蚊患建議。（政府新聞圖片）

食環署表示，上水誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校、公共屋邨及村屋；周五巡查後，發現一公共屋邨內有蚊子滋生情況，遂向有關物業管理公司提出檢控。據了解，涉事屋邨為天平邨。食環署稱，會加強監察上水的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

食環署表示，與上月的分區白紋伊蚊誘蚊器指數相比，14個監察區中有兩個監察地區的指數下跌或保持不變，代表蚊患情況改善或維持低水平；另有10區的指數輕微上升，但指數低於10%。