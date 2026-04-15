食環署準備測試以蚊治蚊　去年以錄像作證據捉亂拋垃圾7600宗

食環署指，去年的白紋伊蚊誘蚊器指數顯示，本港整體蚊患情況持續有所改善。署方引入了新科技滅蚊，於不同地點放置2,000多個可同時抑制幼蟲生長和消滅成蚊的新型捕蚊器，亦正積極研究在本港應用「以蚊治蚊」，即利用攜帶沃爾巴克菌的雄蚊防治白紋伊蚊，並為進行實地測試作準備。



另外，署方去年以在街道上安裝的網絡攝錄機的錄像作證據，發出2,607張傳票及4,991張定額罰款通知書，即合共約7,600宗。署方正逐步增加安裝網絡攝錄機的地點，視乎成效計劃增至約3,000個。



白紋伊蚊。（資料圖片）

食環署在紅磡船澳街安裝的網絡攝錄機。（政府新聞處圖片）

利用攜帶沃爾巴克菌的雄蚊防治白紋伊蚊 準備進行實地測試

去年的白紋伊蚊誘蚊器指數顯示，本港整體蚊患情況持續有所改善，所錄得的最高每月全港平均指數為9.5%，較2024（14.0%）及2023（16.4%）明顯下降。

食環署引入了新科技滅蚊。署方於不同地點放置2,000多個可同時抑制幼蟲生長和消滅成蚊的新型捕蚊器，亦正積極研究在本港應用「以蚊治蚊」，即利用攜帶沃爾巴克菌的雄蚊防治白紋伊蚊，並為進行實地測試作準備。署方指，會繼續密切留意世界各地和世界衞生組織在滅蚊方面的最新資訊，並研究各種新技術及產品在本港應用的可行性。

研加裝網絡攝錄機至約3000個捉非法棄置垃圾

非法棄置垃圾方面，食環署採取了多管齊下的方法執法，包括安裝網絡攝錄機及安排便衣的專責執法小隊。在2025年，根據網絡攝錄機錄像所得資料，署方向違例者發出2,607張傳票和4,991張定額罰款通知書。署方正逐步增加安裝網絡攝錄機的地點，視乎成效計劃增至約3,000個。

此外，《2025年公眾衞生及市政（修訂）條例》已於去年八月生效，將移除在公眾地方（如街道或後巷）堆積雜物通知書的指明期限由4小時縮短至不少於30分鐘。如物主未有遵辦，食環署會直接移走有關物品，並考慮向該人提出檢控。