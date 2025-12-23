食環署：青衣自然徑試用滅蚊機械狗　將探索無人機協助霧化滅蚊

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會周一（22日）召開第22次會議，詳細檢視各部門及持份者在青衣自然徑的防控基孔肯雅熱跟進工作，並討論2026年防治蚊患和滅鼠工作計劃，以助部門在來年制定其範疇下的防控蚊患及滅鼠措施。



2025年12月22日，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會召開第22次會議，會議由環境及生態局副局長黃淑嫻（左六）主持，與會者來自多個決策局、政府部門和機構。（政府新聞處圖片）

試用無人機尋找蚊子滋生地

會上通報，針對數位患者曾到訪的青衣自然徑一帶，食環署自11月13日起在該處展開針對性工作，除以背負式超低微量噴霧器進行霧化殺滅成蚊，亦在合適地方使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗。

食環署並聯同相關部門，協力清除蚊子滋生地及潛在蚊患地點、清理可引致積水的棄置容器和垃圾，及在無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑。食環署亦試用無人機尋找蚊子滋生地，以及透過設置新型捕蚊器控制及減低病媒密度。

同時，食環署在該處一帶巡查，向有蚊蟲滋生或積水的地盤及住宅處所負責人，分別提出檢控及發出法定消除積水通知書。另經政府聯繫後，業權人已把第三方在其私人土地上放置的未經批准構築物移除，以杜絕傳播基孔肯雅熱。

稱2025年蚊患情況整體受控

食環署將繼續積極探索使用無人機及電動爬梯機，以協助進行霧化處理殺滅成蚊的工作。若相關科技選項（包括機械狗、無人機及電動爬梯機）證實有助提升工作成效，當局會視乎情況，考慮將有關科技的應用範圍擴展至其他植被茂密的地區。

食環署代表匯報，2025年蚊患情況整體受控，白紋伊蚊誘蚊器指數整體趨勢與往年相若。踏入2026年，預計誘蚊器指數會如往年隨着天氣回暖及雨季來臨而開始上升，食環署與相關部門會加強防蚊滅蚊。

2025年12月22日，食環署匯報紅磡船澳街鼠患的最新情況，及持續進行防鼠滅鼠工作。圖為食環署在紅磡船澳街安裝的網絡攝錄機，以收集違規行為的資料，進一步打擊該處非法棄置垃圾情況。（政府新聞處圖片）

首11個月檢逾11.5萬隻活鼠 按年增45%

至於防治鼠患方面，食環署2025年1至1月共檢獲約115,100隻活鼠，較2025年同期檢獲約79,400隻增加約45%。若活鼠連同死鼠一同計算，食環署在今年頭11個月共檢獲約140,800隻活鼠及死鼠，較去年同期增加約28%。

食環署在會上介紹如何運用「無鼠百分比」的數據，協助制定針對性措施。此外，食環署持續針對93個鼠患主要黑點進行策略性滅鼠行動，預計可今年底前達成將黑點數目減少六成的目標。署方亦向委員會匯報《滅鼠約章》推出後的情況，至今共有684個住宅處所簽署《約章》，涵蓋約65萬住戶。

通報紅磡船澳街鼠患最新情況

另外，食環署亦在會上匯報紅磡船澳街鼠患的最新情況。自11月底，食環署在該處捕獲的活鼠及檢獲的死鼠合共有31隻。同時，九龍城民政事務處已將有關發現鼠患的花盆移走，食環署亦已加強上址附近一帶的街道潔淨服務，並已在該處安裝網絡攝錄機，進一步打擊非法棄置垃圾情況。