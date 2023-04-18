70內地護士駐老人科病房交流　醫管局指將有港護督導不會獨立工作

參與醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」、首批共70名內地護士昨日（17日）抵港，另有230人將稍後到埗。

醫院管理局護理部高級行政經理梁明今（18日）於港台《千禧年代》表示，該70名護士平均擁逾8年年資，一半人有碩士學位，大部分於國內三甲醫院工作，形容他們屬高質素，眾人均來自廣東省，故可用廣東話作流利溝通，且英語能力不俗。

他指，將會平均分配至醫管局七個聯網下老人科病房交流，期間會有香港護士從旁督導，不會安排其獨立工作，期望是次可紓緩公院人手壓力外，亦助兩地醫護作臨床交流。



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首批70人一半有碩士學位

梁明指，今次計劃共有300名護士分三批到港交流，首批共70名護士昨率先抵達，另有100人及130人會分別於今年底及隨後到港。

他提到，首批共70名護士將會按照年資及意願，分配予醫管局七個聯網，各聯網會獲分派10名護士。他說，上述70名護士全部出身自老人科，故會全數安排至老人科病房作交流，不會安排至急症室工作。

梁明表示，該70名成功通過遴選包括面試及筆試的護士富豐富臨床經驗，平均擁逾8年工作年資，一半人有碩士學位，大部分於國內三甲醫院工作，形容他們是高質素。他又提到，當中兩人曾於疫情時曾來港協助護理工作，對於他們今次再度參與，「多謝佢哋嘅熱心。」

他說，各聯網會有同事助抵港護士適應，包括了解臨床術語及熟習工作流程，交流的10個半月內，將有香港護士從旁督導，初中期盼本港及內地醫護多作互動，亦考慮到病人安全性，故會安排拍住上工作，另會安排定期檢討及學習機會，予雙方分享病人進展。

流利廣東話 英語亦不俗

他指，首批70名護士均來自廣東省，故可用廣東話作流利溝通，至於醫院系統方面，他說眾人英語程度不俗，且醫管局事前亦有做好準備，包括研究他們需使用系統甚麼位置及如何於流程上作配合。