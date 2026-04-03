兩蚊兩折｜跨境巴B8線加$1.6　有長者稱無奈接受　「一定贊成㗎」

今日（4月3日）是復活節假期首日，長者「兩蚊兩折」同日起實行，車費超過10元，需支付兩折車費，10元或以下則維持繳付2元。近年港人熱愛北上，以由大圍前往香園圍的巴士路線B8為例，長者單程需付車資由以往的2元，增至3.6元，即增加1.6元，升幅達八成。前往北上的長者對新措施意見不一，有人認為可減少「亂坐車」情況，亦有人對新收費感到混淆，擔心日後生活成本提高，亦有人稱只能無奈接受，「冇話唔贊成㗎，一定贊成㗎。」



今日（4月3日）是復活節假期首日，不少人從大圍乘坐巴士路線B8，前往香園圍。（黃寶瑩攝）

由大圍前往香園圍的巴士路線B8為例，長者單程需付車資由以往的2元，增至3.6元，升幅達80%。（黃寶瑩攝）

方先生今日出發到深圳蓮塘口岸附近旅行，打算逗留兩日一夜。他說，知悉今日是「兩蚊兩折」推行的首日，對新措施感到混淆，亦擔心令日後生活成本提高。被問是否支持政策，他說：「咁政府要實行，冇話支唔支持㗎呢啲嘢。」

咁政府要實行，冇話支唔支持㗎呢啲嘢。 方先生

方先生對「兩蚊兩折」政策感混淆。(黃寶瑩攝)

有長者不清楚新收費 「多數都係就咁拍（卡）㗎咋」

黃女士打算到蓮塘口岸一帶「一日遊」，她說，不清楚「兩蚊兩折」新收費，「我唔係好清楚（優惠），多數都係就咁拍（卡）㗎咋」。「兩蚊兩折」推行後，長者乘坐B8巴士線的車資會由2元升至3.6元，她對此感到「無所謂」，「我平時如果搭火車，我都係拍完卡再搭頭等。」

我唔係好清楚（優惠），多數都係就咁拍（卡）㗎咋。 黃女士

黃女士說，不清楚「兩蚊兩折」新收費，對車資提高感「無所謂」。(黃寶瑩攝)

有長者無奈接收資助減 「冇話唔贊成㗎，一定贊成㗎。」

有不具名的男長者打算到蓮塘口岸「打個彎」，未有具體目的地。他說，對於「兩蚊兩折」措施推行，他說：「冇反應㗎啦，麻木咗㗎啦。」被問是否讚成政策，他無奈指，「冇話唔贊成㗎，一定贊成㗎。」

有長者支持「兩蚊兩折」 稱已經好心足

曾太自一年多前起，習慣到蓮塘買餸，笑言已將此當作是日常運動。她說，知悉今日是「兩蚊兩折」的推行日，並支持政府落實此政策，「無咩所謂㗎，因為唔想啲人搭到啲長途車又係兩蚊（意指長車短搭），其實係晒政府錢囉我覺得。」日後出行成本上升，她卻不認同負擔更大，又指「（兩蚊兩折）已經好心足㗎啦。」

已經好心足㗎啦。 曾太

曾太自一年多前起，習慣到蓮塘買餸，認為「兩蚊兩折」可減少長車短搭的情況。 (黃寶瑩攝)

稱新措施助減少「亂坐車」

蘇太計劃到深圳旅遊三日，對於「兩蚊兩折」，她認為，新措施有助減少「亂坐車」的情況，「都啱嘅，有時啲車係應該短車短搭嘅，唔好習慣係唔理佢咩價錢。」至於B8巴士線加幅接近一倍，她則指「無所謂」，又指自己平日很少北上，「一個月都冇一次」。