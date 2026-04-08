港人為何長壽？科大招華人長者參與研究　葉玉如：找健康長壽秘密

本港連續十年成為最長壽地區，有10萬人90歲或以上。科技大學今日（8日）公布由校長葉玉如領導展開一項為期五年的「科大華人健康長壽研究」，招募500位90歲或以上、能清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，深入探討「健康長壽」關鍵因素，校長葉玉如：「搵出健康長壽秘密」。



科大校長葉玉如領導展開一項為期五年的「科大華人健康長壽研究」。（倪清江攝）

科大校長葉玉如領導展開一項為期五年的「科大華人健康長壽研究」。（倪清江攝）

招募500位90歲或以上華人長者 提供免費血液及基本健康檢查

科大公布招募500位90歲或以上、能清楚表達知情及同意參與研究的華人長者，該研究將為參與長者提供免費血液檢測及基本健康檢查，研究團隊亦會透過問卷收集其生活習慣等相關資料綜合分析，研究成果將為制定更精準及個人化的健康管理策略提供科學基礎。

科大校長葉玉如說，與鵬程慈善基金創辦人及主席鍾志平在一個飯局中，促成今次「科大華人健康長壽研究」。（倪清江攝）

科大校長葉玉如領導展開一項為期五年的「科大華人健康長壽研究」。（倪清江攝）

識別與健康長壽有關因素 建針對長壽華人的生物樣本數據庫

葉玉如表示，研究要「搵出健康長壽秘密」，目的有三方面：第一是識別與健康長壽有關的因素，即標誌物；第二希望可以更精準地找出健康長壽遺傳基因，因目前世界上有關華人資料很少；第三是建立一個針對長壽華人的生物樣本數據庫，為往後的臨床醫學研究提重要基礎。