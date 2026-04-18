麻疹｜再有機場員工確診　30歲男接受隔離　262人被列密切接觸者

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，正調查一宗與早前個案有流行病學關連的本地麻疹個案，涉及一名30歲男子，出現皮疹、發燒等徵狀，目前正接受隔離治療，情況穩定。



中心指，調查顯示病人於機場工作，是先前機場病例的密切接觸者，由於他獨居及於潛伏期內沒有外遊，中心認為他很大可能於工作地點受到感染。中心會繼續調查和跟進個案，並提醒市民接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。



香港國際機場。(資料圖片/歐嘉樂攝)

現發燒、皮疹等徵狀

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名30歲男子，他於4月14日起出現肌肉痛，翌日出現發燒及喉嚨痛，4月17日出現皮疹。因症狀持續，他同日到訪旺角一間私家診所求診，經中心安排入住明愛醫院接受治療。他的臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時正接受隔離治療，情況穩定。

屬先前機場病例密切接觸者

流行病學調查顯示，病人於機場工作，他曾在4月3日與4月6日公布的麻疹個案同一地點工作。由於病人是先前機場病例的密切接觸者，中心已於早前提醒負責該機構的醫療服務提供者留意密切接觸者中可能出現的麻疹病例。其後，該機構的醫療服務提供者於4月17日呈報該疑似個案給中心跟進。病人不確定自己是否曾接種麻疹疫苗。由於病人獨居及於潛伏期內沒有外遊，中心認為病人很大可能於工作地點受到感染。

病人在傳染期內，除了於4月17日到訪私家診所，亦曾於4月13至15日到機場上班。中心正在病人曾到訪的私家診所及其工作地點進行接觸者追蹤，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。

麻疹疫苗。（資料圖片/REUTERS）

262人被列密切接觸者 機場設健康站提供疫苗接種

截至今日下午5時，共有100名曾跟病人共同身處私家診所的人士及162名工作場所相關人員被列為密切接觸者。中心於今日下午3時至8時在機場設立健康站，為在機場工作的密切接觸者進行評估及接種疫苗。健康站將於明日（19日）及4月20日上午9時至下午6時繼續運作。中心今日已到機場患者工作的地點視察環境，並即場給予健康建議。中心會繼續對密切接觸者進行醫學監察。