麻疹｜機場男員工今日確診　268人列為密切接觸者需進行醫學監察

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，一名在機場上班的30歲男子近日出現皮疹，臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。他不確定自己是否曾接種麻疹疫苗，在潛伏期內與一名家居接觸者一同到過印度尼西亞，列為外地傳入麻疹個案。



病人在傳染期內（即3月31日後）除了於4月1日和4月4日分別到私家診所和北大嶼山醫院急症室求醫外，於4月3日曾到機場上班。截至今日下午4時，共有21名曾跟病人共同身處私家診所的人士、九名北大嶼山醫院的病人及238名工作場所相關人員被列為密切接觸者。中心會繼續對密切接觸者進行醫學監察。



一名在機場工作的30歲男員工今日確診麻疹，238名工作場所相關人員被列為密切接觸者。（資料圖片）

機場管理局今日（1日）公布，香港國際機場在2026年「TTG 中國旅遊大獎」中，連續第三年獲選為「中國最佳機場」。（資料圖片）

病人在3月31日出現病徵 臨床樣本今證實對麻疹病毒呈陽性反應

衞生防護中心表示，30歲男病人在3月31日起出現發燒、咳嗽及流鼻水，4月1日到私家診所求醫。病人於4月4日因症狀持續，到北大嶼山醫院急症室求醫，需留院接受治療。他入院同日出現皮疹，隨即被轉到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時情況穩定。

病人在4月4日因症狀持續，到北大嶼山醫院急症室求醫。（資料圖片）

病人潛伏期內與一名家居接觸者一同到過印尼

中心表示，流行病學調查顯示，病人於機場工作，他不確定自己是否曾接種麻疹疫苗。他於潛伏期內與一名家居接觸者一同到過印尼。他的家居接觸者暫時沒有病徵。中心指由於印尼麻疹持續爆發，個案被列為輸入個案，與本地早前的確診個案沒有流行病學關連。

病人4月3日曾到機場上班 238名機場員工被列為密切接觸者

病人在傳染期內（即3月31日後），除了於4月1日和4月4日分別到私家診所和北大嶼山醫院急症室求醫外，於4月3日曾到機場上班。中心正聯絡病人曾到訪的私家診所、北大嶼山醫院及其工作地點，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。

截至今日下午4時，共有21名曾跟病人共同身處私家診所的人士、九名北大嶼山醫院的病人及238名工作場所相關人員被列為密切接觸者，即合共268人。中心會繼續對密切接觸者進行醫學監察。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（美國疾病控制和預防中心）

衞生防護中心：從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗應盡快諮詢醫生

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，雖然流行病學資料顯示，上述個案屬輸入個案；然而現時全球多地正面臨麻疹爆發，於機場工作的人員經常接觸來自世界各地的旅客，有較高風險感染麻疹，中心強烈建議他們檢視其疫苗接種史及以往醫療紀錄。

他續說，非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗，從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應盡快諮詢醫生以接種疫苗。中心會聯同香港機場管理局提醒所有於機場工作的人員及其僱主有關確保機場工作人員對麻疹具備免疫力的重要性。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3周。（深圳市衞生健康委員會）

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

徐樂堅醫生：菲律賓、印尼和柬埔寨麻疹在發病率維持在高水平

徐樂堅表示，全球多地正爆發麻疹，北美洲（包括美國、加拿大及墨西哥）及東南亞地區（包括印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓）近年因疫苗覆蓋接種率偏低，持續出現麻疹疫情。

他表示，美國今年首三個月已錄得約1,600宗個案，數字遠高於去年同期;；歐洲方面，英國和意大利近期麻疹個案有所增加，自今年1月起分別錄得336宗和84宗個案。亞洲方面，麻疹在菲律賓、印度尼西亞和柬埔寨的發病率維持在高水平；日本的個案今年亦大幅上升，截至三月底已錄得152宗個案，高於過去六年同期；新加坡和澳洲今年分別錄得24宗和87宗麻疹個案，亦高於去年同期。

他指海外大部分個案均未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳，反映了維持整體高疫苗接種率及群體免疫力的重要性。

徐樂堅指全球多地正爆發麻疹，北美洲及東南亞地區近年因疫苗覆蓋接種率偏低，持續出現麻疹疫情。（資料圖片／黃浩謙攝）

在1967年前出生的市民，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗或對麻疹疫苗接種史不詳的人士，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種，以確保市民對麻疹有足夠保護力。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

• 維持良好的個人及環境衞生；

• 保持室內空氣流通；

• 保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

• 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

• 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

• 徹底清潔用過的玩具和家具；及

• 病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人

