麻疹｜印尼返港女子確診　傳染期內到東區醫院及東華東院

衞生署衞生防護中心今（16日）表示，正調查一宗外地傳入的麻疹個案，涉及一名39歲女子，她於4月5日起出現發燒、咳嗽帶痰及喉嚨痛，於4月7日出現皮疹，先後到東區醫院急症室和一間私家診所求醫，因症狀持續，4月9日再到東區醫院求醫，需留院治療，現已康復出院。



截至今日下午5時，共有187人被列為病人的密切接觸者。中心指，流行病學調查顯示，她不曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內獨自到過印度尼西亞，由於當地麻疹持續爆發，個案被列為輸入個案。



麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（廣東省藥品監督管理局安安網）

病人4月7日至9日先後到過東區醫院及私家診所

4月3日至5日每日到東華東院探病

衞生防護中心表示，病人在傳染期，即4月3日至4月11日內，除了於4月7日至9日先後到過東區醫院及私家診所外，亦曾於4月3日至5日，每日到東華東院探病。中心已聯絡上述診所和醫院，以找出密切接觸者及是否涉及高危人士。

187人列為密切接觸者 需進行醫學監察

中心指，截至今日下午5時，共有187人被列為病人的密切接觸者，當中包括一名與病人同住的家居接觸者，另有兩人曾陪同女病人到醫院或診所求醫。其餘密切接觸者則曾與病人於同一時段在同一診所和醫院病房逗留。暫時沒有密切接觸者出現麻疹病徵，中心會繼續對他們進行醫學監察。

中心續指，在1967年前出生的市民，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。中心建議，1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗或對麻疹疫苗接種史不詳的人士，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種，以確保市民對麻疹有足夠保護力。

麻疹的潛伏期為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。由麻疹高發病率或出現麻疹爆發的地區回港的旅遊人士如出現麻疹病徵，例如發燒、紅疹等，應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士。