麻疹｜居石籬外傭感染今年首本地個案　據悉曾逗留葉漢千禧小學外

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布今年首宗本地麻疹個案，病人為32歲女外傭，居住在石籬二邨，2月28日起出現眼睛發紅及皮疹等徵狀，現時在瑪嘉烈醫院急症室接受隔離治療，情況穩定。她未曾接種麻疹疫苗，在潛伏期內沒有外遊，但曾在一間小學門外逗留，目前共有8名密切接觸者，據了解涉事學校為慈幼葉漢千禧小學。



今年首宗本地麻疹個案涉及一名32歲女子，居住在石籬二邨。（資料圖片）

病人2.28起眼睛發紅及皮疹 瑪嘉烈醫院留醫情況穩定

衞生防護中心公布今年首宗本地麻疹個案，涉及一名32歲女子，居住在石籬二邨，她在2月28日起出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、眼睛發紅及皮疹，3月4日到私家診所求醫，隨即被轉介瑪嘉烈醫院急症室，需留院接受治療，病人的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，現時正接受隔離治療，情況穩定。

病人被轉介瑪嘉烈醫院急症室，需留院接受治療。（資料圖片）

病人潛伏期內無外遊 共8名密切接觸者

衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人未曾接種麻疹疫苗，潛伏期內沒有外遊，共有3名家居接觸者，另有5人曾於病人傳染期內到訪其住所，被列為密切接觸者。上述8名密切接觸者均報稱已接種麻疹疫苗，暫時都沒有病徵，中心將繼續進行醫學監察。

病人傳染期內曾在住所附近一間小學校門外逗留，據了解是慈幼葉漢千禧小學。（學校FB圖片）

病人傳染期內曾在慈幼葉漢千禧小學門外逗留

病人除了前往求診外，在傳染期內曾在住所附近一間小學校門外逗留，其他時間主要留在住所。中心已聯絡病人曾到訪的私家診所及該小學，以找出是否涉及高危人士，並會安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。據了解，涉事小學為位於葵涌石排街的慈幼葉漢千禧小學。

麻疹︰受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務圖片）

1967年或以後出生市民需完成接種兩劑麻疹疫苗

衞生防護中心指，1967年前出生的市民，由於當時麻疹在香港仍屬風土病，因此可視為對麻疹具備免疫力，惟1967年或以後出生的市民，若尚未完成接種兩劑麻疹疫苗，或是麻疹疫苗接種史不詳，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種。

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹，包括︰

．維持良好的個人及環境衞生；

．保持室內空氣流通；

．保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

．雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

．徹底清潔用過的玩具和家具；

．病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。