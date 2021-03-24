露宿者數字去年增一成半　民政拒開放中心短暫留宿：疫情風險

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-24 15:09

新冠肺炎爆發逾1年，本港經濟重創，露宿者人數上升。勞福局局長羅致光今日（24日）書面回覆立法會議員質詢時表示，社署去年共接觸1,500名露宿者，按年增加一成半。對於會否考慮晚上開放臨時庇護中心，供露宿者臨時留宿，民政局指因應疫情持續，基於箇中所帶來的風險，未能落實有關建議。

羅致光書面回覆立會議員質詢時提到，社署資助非政府機構，營辦三隊露宿者綜合服務隊。在疫情期間， 服務隊已加強外展探訪，接觸有需要的露宿者及提供所需支援，社署於2019年及2020年，分別曾接觸約1,300名及1,500名露宿者。至於由社署資助非政府機構營辦的緊急或短暫宿位則共有228個。

工聯會麥美娟問到，政府會否考慮晚上開放臨時庇護中心，供露宿者臨時留宿。羅回應指，按現行機制， 當局只限於8號或以上熱帶氣旋警告、山泥傾瀉警告、紅／黑色暴雨警告信號、寒冷／酷熱天氣警告生效，或大型火災期間，開放臨時庇護中心，供有需要人士入住。



民政局又指出， 本港疫情持續，市民須繼續保持社交距離，避免人羣聚集，減低病毒傳播和在社區大規模爆發的風險。局方指，基於相關建議所帶來的風險，恐難配合上述政策方針，故未能落實建議。

第三、第四輪抗疫基金下「餐飲處所資助計劃」，目前分別尚有2宗及約1,300宗申請仍在處理中， 涉款約1.1億元。 （資料圖片）

當局尚未完成審批1302宗食肆資助

另外，食物及衞生局局長書面回覆其他議員提問時指，第三、第四輪抗疫基金下「餐飲處所資助計劃」，已分別發放約14億元和約21億元，目前分別尚有2宗及約1,300宗申請仍在處理中，涉款約1.1億元， 料於本月底前會完成處理。



至於會否再善用結餘，向夜總會、卡啦OK 場所和酒吧提供進一步資助，局方回應目前已透過豁免牌費等支援，強調考慮各項資助訴求時， 必須小心運用資源， 審慎理財。