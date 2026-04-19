宏福苑｜團體籲上樓梯全程戴口罩　入屋前可輕聲唸「我哋返嚟啦」

宏福苑7座樓宇居民明日（20日）起可分批返回單位執拾，有非牟利機構為居民整理安全提示，建議居民上樓梯時應全程佩戴口罩和使用頭燈，慢慢上行，並使用扶手及行山杖輔助。團體並建議居民回到單位時，可作簡單悼念，例如輕聲說句「我哋返嚟啦」。



機構又提醒居民，入屋後先用手機錄影屋內情況，作為日後法律、保險或其他溝通上的需要，之後再開始執拾。由於上樓時限為三小時，建議設定⼿機鬧鐘於兩⼩時後響鬧，作為第⼀階段結束的提示。機構提醒，揹背囊者應最重的物件放在底部（尤其大背囊）；若使用紅⽩藍膠袋，盡量不要放太重的物件；不建議使用紙箱，因搬紙箱會阻礙落樓梯的視線，容易造成意外。



▼給宏福苑居民的上樓執拾物品安全提示▼



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宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

上樓梯前應先進行2分鐘深呼吸練習

非牟利機構「毋忘愛」為宏福苑居民整理上樓前的裝備清單，包括：口罩、頭燈、頭盔、護膝帶、腕帶、伸縮行山杖、一支750毫升樽裝水及一支750毫升能量飲品。機構建議居民當日穿着長袖長衫，選擇快乾排汗材質，及多口袋的褲子；同時應穿鞋底沒有磨蝕的運動鞋。

上樓梯前，居民應先進行2分鐘深呼吸練習、將頭燈穩固安裝在頭盔外側、佩戴護膝，並在頸背貼上退熱貼。上樓梯時，居民應全程佩戴口罩和使用頭燈，慢慢上行，並使用扶手及行山杖輔助。伸縮行山杖亦可在屋內撥開灰燼或遮蓋物，避免手部直接接觸而受傷。

▼3月27日 政府展示宏福苑部分單位災後內部情況▼



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建議入屋後先用手機錄影屋內情況 以防日後法律及保險需要

若多人同行，步速較慢者應在前面，眾人應保持隊形同時抵達目的樓層。抵達後，可先做5分鐘深呼吸，回氣並重整心情。

團體建議，入屋前可先做簡單悼念，例如靜默，或輕聲說句「我哋返嚟啦。」其後用兩小時尋找物件，團體建議先用手機錄影屋內情況，作為日後法律、保險或其他溝通上的需要，之後再開始執拾。餘下的一小時，居民可為至親進行紀念和告別儀式，時間由家庭自行決定，並重整心情、交換訊息，確認是否還有物件需要尋找。

團體又表示，將會安排「安心包」，內含退熱貼、撲熱息痛、止暈藥、膠布及胃藥，同時會有物理治療師為居民提供護膝，有需要居民可預先告知上樓時間。

▼4月5日清明節 有人宏福苑封鎖範圍外擺放鮮花▼

