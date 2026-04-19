宏福苑｜宏新閣率先上樓執屋　每兩層設廁所　樓梯單向不走回頭路

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，明日（19日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，率先開放的宏新閣每戶可上樓3小時，政府今天（19日）公布容許居民可以上落樓多於一次。政府早前在《上樓須知》建議，因單位內沒冲廁水，不得用單位內的洗手間，建議上樓前先如廁。當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時表示，每兩層設廁所，樓梯單向不走回頭路，會有人員大梯間駐守確保過程流暢。



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周一開始7廈分批上樓執拾

每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途。（梁偉權攝）

3小時內可上樓多於一次

政務司副司長卓永興今天表示，留意到不少居民希望上樓多於一次執拾，當局最近再次評估後認為，在一般情況下，如有需要，可容許居民在3小時時限内上落樓多於一次。

大埔區議員羅曉楓。（羅曉楓Facebook）

羅曉楓：每兩層設廁所 樓梯單向不走回頭路

政府早前建議，因單位內沒冲廁水，不得用單位內的洗手間，建議上樓前先如廁。當區區議員羅曉楓向當局了解更多安排細節，接受《香港01》時表示，據他了解大廈每兩層設有廁所，在電錶房附近，方便居民有需要時如廁。政府應急隊在若干樓層駐守，有需要居民可向他們求助。

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份樓宇的下層單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)

羅曉楓指，樓梯單向行走，換言之不走回頭路，「A樓梯上樓，假設拎咗嘢，要喺B樓梯落樓，再重新返入去嘅話，要喺返A門口入」，所有大門都有人員為居民出入登記，並有人員陪同上樓。如居民想就失竊等報案，可到廣福邨大埔浸信會公立學校求助。