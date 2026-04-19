宏福苑｜宏新閣率先上樓執屋 每兩層設廁所 樓梯單向不走回頭路
撰文：潘耀昇
出版：更新：
大埔宏福苑受災的7座大廈居民，明日（19日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，率先開放的宏新閣每戶可上樓3小時，政府今天（19日）公布容許居民可以上落樓多於一次。政府早前在《上樓須知》建議，因單位內沒冲廁水，不得用單位內的洗手間，建議上樓前先如廁。當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時表示，每兩層設廁所，樓梯單向不走回頭路，會有人員大梯間駐守確保過程流暢。
+3
周一開始7廈分批上樓執拾
每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。
↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓
4月20日至4月22日：宏新閣
4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣
4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣
4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣
5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣
3小時內可上樓多於一次
政務司副司長卓永興今天表示，留意到不少居民希望上樓多於一次執拾，當局最近再次評估後認為，在一般情況下，如有需要，可容許居民在3小時時限内上落樓多於一次。
羅曉楓：每兩層設廁所 樓梯單向不走回頭路
政府早前建議，因單位內沒冲廁水，不得用單位內的洗手間，建議上樓前先如廁。當區區議員羅曉楓向當局了解更多安排細節，接受《香港01》時表示，據他了解大廈每兩層設有廁所，在電錶房附近，方便居民有需要時如廁。政府應急隊在若干樓層駐守，有需要居民可向他們求助。
羅曉楓指，樓梯單向行走，換言之不走回頭路，「A樓梯上樓，假設拎咗嘢，要喺B樓梯落樓，再重新返入去嘅話，要喺返A門口入」，所有大門都有人員為居民出入登記，並有人員陪同上樓。如居民想就失竊等報案，可到廣福邨大埔浸信會公立學校求助。
宏福苑｜7廈明日起分批上樓執拾 卓永興：3小時內可上樓多於一次宏福苑｜周一開始7廈分批上樓執拾 廣福多處設帳篷通道指揮中心宏福苑聽證會・第二輪總結｜揭999系統問題 黃碧嬌認收授權票宏福苑｜徐滿柑呻法團無力把關：3.3億大維修有咩可能居民帶住做宏福苑聽證會｜法團投訴工人吸煙遭無視 曾暫緩工程費卻被指拖糧