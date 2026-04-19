衞生署長檢閲民安隊結業會操　讚專業訓練助提全民抗逆力

民眾安全服務隊今日（19日）在民安隊總部舉行第92屆新隊員暨第14屆特遣部隊借調計劃結業會操，由衞生署署長林文健擔任檢閱官。他致辭時指，去年11月，衞生防護中心聯同民安隊和多個政府部門舉行代號「紫水晶」公共衞生演習，測試處理伊波拉病毒個案時的應變能力，並強化部門之間的安排與協調，提升整體防疫能力。



民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第九十二屆新隊員暨第十四屆特遣部隊借調計劃結業會操。圖示隊員示範搶救技術。（政府新聞處圖片）

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第九十二屆新隊員暨第十四屆特遣部隊借調計劃結業會操。圖示隊員示範撲滅山火技術。（政府新聞處圖片）

今屆共有72名隊員及50名特遣部隊借調計劃長官和隊員參與結業會操，他們來自社會各行各業。新隊員訓練課程已獲香港學術及職業資歷評審局評定為資歷架構第三級，畢業隊員獲頒「輔助部隊基本訓練證書（民防）」。

在典禮中，林文健醫生頒發獎項予優異隊員。結業學員亦進行了撲滅山火及搶救技術示範，展現訓練成果。

林文健致辭時指，去年11月，衞生防護中心聯同民安隊和多個政府部門舉行代號測試處理伊波拉病毒個案時的應變能力，並強化部門之間的安排與協調。（政府新聞處圖片）

林文健：民安隊在管理檢疫及隔離中心提供關鍵支援

林文健醫生致辭時指，衞生署與民安隊多年來保持緊密合作，從嚴重急性呼吸系統綜合症、人類豬型流感、到新冠疫情，民安隊在管理檢疫及隔離中心，均提供了關鍵支援。去年11月，衞生防護中心聯同民安隊和多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，測試處理伊波拉病毒個案時的應變能力，並強化部門之間的安排與協調。他指這些演習和預防措施，正是提升整體防疫能力、確保一旦出現重大傳染病事件時可迅速而有序應對的關鍵所在。

民眾安全服務隊在民安隊總部舉行第92屆新隊員暨第14屆特遣部隊借調計劃結業會操，由衞生署署長林文健擔任檢閱官。（政府新聞處圖片）

林文健表示，民安隊隊員所接受的急救、搜救、危機處理及防疫支援等專業訓練，讓他們能在事故現場發揮即時應急行動，在社區層面亦協助推廣防災與健康意識，提升全民抗逆能力。