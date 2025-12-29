宏福苑大火｜陳子達：民安隊迄派逾2200人次支援　穩守救災前線

民安隊周日（12月28日）在民安隊總部舉行第91屆新隊員結業會操，由海關關長陳子達擔任檢閱官。今屆共有29名長官、83名隊員參與結業會操，他們來自社會各行各業。陳子達致辭時表示，民安隊一直秉持「安心為民 志獻社會」精神。上月大埔宏福苑發生火災後，民安隊即時啟動指揮中心，至今已調派逾2,200人次到場支援，日以繼夜協助疏散及安置災民、派發物資等，穩守救災前線。



2025年12月28日，民安隊舉行新隊員結業會操。圖示海關關長陳子達在結業會操致辭。（政府新聞處圖片）

2025年12月28日，民安隊舉行新隊員結業會操。圖示民安隊儀仗隊進行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

陳子達表示，民安隊為港府優秀輔助應急隊伍，今年9月超強颱風樺加沙襲港，在十號風球懸掛期間，民安隊迅速動員超過500名隊員協助緊急救援，及颱風過後的社區復原工作。於上月舉辦的第十五屆全國運動會，以至本月初剛圓滿舉行的立法會換屆選舉，民安隊均以高效專業的服務，協助各場館及各區票站實施人群管理，確保活動安全有序進行。

陳子達又稱，在青年培育方面，民安隊與海關目標一致。自1968年成立少年團至今，民安隊一直透過多元活動，鼓勵青少年發展潛能和建立正面價值觀，與海關近年推出的「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）的理念不謀而合。

在典禮中，陳子達頒發獎項予優異隊員。結業學員亦進行了撲滅山火及搶救技術示範。

2025年12月28日，民安隊舉行新隊員結業會操。圖示隊員示範撲滅山火及搶救技術。（政府新聞處圖片）