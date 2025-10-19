民安隊辦活動推廣行山安全　卓孝業：積極研究利用無人機搜救

民安隊周日（19日）聯同多個政府部門和山嶺活動團體，在鰂魚涌公園舉辦「中華人民共和國成立76周年暨2025山嶺活動安全推廣日」，加強市民對山嶺活動安全的認識，減少山嶺意外。



2025年10月19日，民安隊聯同多個政府部門和山嶺活動團體，舉辦「中華人民共和國成立76周年暨2025山嶺活動安全推廣日」。圖為保安局副局長卓孝業（前排左二）、民眾安全服務處總參事梁冠康（前排左一）及一眾嘉賓參觀展覽攤位。（政府新聞處圖片）

推廣日設置攤位遊戲以提升山嶺活動安全意識，並展出各式各樣的山嶺活動器材，以及示範山嶺搜救和處理傷者的技術。大會更特別安排了市民與各紀律部隊的工作犬合照，與市民同樂。

卓孝業籲市民考慮安全 免置救援人員於險境

保安局副局長卓孝業在開幕禮致辭時，感謝各部隊及山嶺機構為香港山野活動建立了穩固的安全網。他特別提醒市民，當選擇在地勢險要的山徑行山時，一旦發生意外，除自身面臨危險，也將救援人員置於險境。因此參與高風險活動時，必須以安全為首要考慮，確保自己及他人安全。

卓孝業亦強調，隨著低空經濟發展，警務處、消防處和民安隊已積極研究利用無人機進行高效搜救。除提升救援效率，也減少了救援人員的風險。其後，卓孝業頒發結業證書予完成「山嶺傷者處理課程」及「登山安全及攀山搶救課程」的學員。

民安隊總參事梁冠康亦感謝各政府部門及團體攜手推動山嶺安全，其中消防處、香港警務處及政府飛行服務隊，在山嶺搜救行動中一直是民安隊的重要夥伴。

其他出席嘉賓包括警務處行動處處長呂錦豪、消防處副處長（行動）陳慶勇、政府飛行服務隊總監廖嘉俊，以及漁農自然護理署、通訊事務管理局辦公室、香港天文台、康樂及文化事務署、醫療輔助隊、地政總署和多個山嶺活動團體的代表。