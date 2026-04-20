宏福苑｜居民法團測試證發泡膠易燃冀轉物料　宏業稱煙頭不會點着

宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，法團管委會委員江祥發就消防水缸缺水、發泡膠封窗和八座同時搭棚三個大火原因作供。他指去年8月，宏福苑G及H座完成消防水缸工程，不過測試時發現接駁位滲水，但新舊業主立案法團管委會都沒探討過是否漏水。



新管委會及居民都曾經拍攝片段及相片，顯示發泡膠易燃。江祥發引述承辦商宏業當時回應「如果用明火，當然會令好多物料燃燒」，又指煙頭不會點燃發泡膠。工程顧問亦由起初認為發泡膠易燃風險較大，說法「急轉彎」，稱業界一直有使用發泡膠。江祥發又指新管委會上任後曾質疑八座同時搭棚，惟遭承建商宏業一口拒絕，指「保險要買耐啲」、「師傅走了就不回來」等。



宏福苑外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（梁鵬威攝）

宏福苑業主立案法團管委會前委員江祥發。（馬耀文攝）

消防水缸完成維修 試水時發現有漏水

大維修工程項目繁多，新業主立案法團管委會上任後，逐一與宏業及鴻毅討論刪除部分項目，其中部分獲對方同意刪減。至於消防水缸，江祥發稱管委會從沒要求不維修，因為以為這是一早已安排的項目，也相信顧問的專業意見，亦預計能在短時間內完成。

顧問曾發出消防水缸勘察報告，江祥發稱報告有指出配件生鏽、接駁位有滲水等問題，但新舊管委會沒探討過水缸是否漏水。到去年8月，G、H兩座完成消防水缸工程，不過試水時發現有漏水。

至於是否知悉承辦商關閉消防系統，江祥發稱會議曾提及會向消防處申請掛牌，亦在單數樓層放滅火筒。被問當時是否覺得足夠、妥當？他回應「可以咁講。」

工程顧問曾指發泡膠風險較大 及後說法「急轉彎」

一封在2024年7月18日簽署、由宏業發給鴻毅的採購發泡膠通告，指「7月16日工程會議通過用20MM厚泡沫板作為玻璃窗保護」。宏福苑同年7至9月開始使用發泡膠，第一期工程的宏昌閣、宏盛閣和宏志閣先搭棚和打鑿。

工程顧問鴻毅曾指發泡膠易燃，建議改用夾板裝置。宏業回應指保護力欠佳，鴻毅則指發泡膠始終風險較大，「如承建商堅持使用（發泡膠），必須自行考慮風險及制定應變方案。」

不過，江祥發憶述後來鴻毅立場「急轉彎」，改稱救生繩、踢腳板都一樣有易燃風險，又稱業界一直都有用發泡膠作保護板。

2024年9月13日，有居民在facebook群組「宏福苑居民交流群組」上載相片，指封窗的發泡膠板易燃。（宏福苑居民交流群組相片）

居民法團拍片證發泡膠易燃 宏業：煙頭不會致燃燒

2024年9月，有居民測試點燃發泡膠，顯示易燃。宏業代表指「啱啱做測試，煙頭不會導致物料被燃燒」、「如果用明火，當然會令好多物料燃燒」。鴻毅代表則稱法例上沒特別規定封窗物料，曾向消防處了解，獲回覆法例沒關於發泡膠作保護板的規定，處方只關注該物品會否容易受到外來滋擾引至發生意外。

同年9月20日，時任管委會主席徐滿柑在訊息中指「好多聲音都叫停第二搭棚和封窗，想宏業和顧問來開解說會」。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問，既然無法爭取停用發泡膠，管委會工作焦點是否在於如何向居民解釋？江祥發同意。

同一個月，管委會曾拍攝一段用打火機燃燒發泡膠、長19秒的片段，發泡膠一直保持燃燒。杜淦堃質疑既然管委會已接受宏業用發泡膠的說法，為何仍要燒發泡膠。江祥發解釋希望證明「真的會着火」，想宏業物色不會燃燒的發泡膠板。

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

新管委會曾質疑八座同時搭棚 遭宏業一口拒絕

江祥發指，舊管委會開會曾稱希望兩年內完成工程，減少居民滋擾，如時間拖長將涉保險、成本問題。新管委會上任後曾就八座同時間搭棚提出質疑，惟遭宏業一口拒絕。宏業回答新管委會時，指「保險要買耐啲」、「師傅走了就不回來」等。