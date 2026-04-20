宏福苑聽證會最新｜江祥發稱授權票難核實 選宏業黃碧嬌帶隊進場
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第十五場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）委員江祥發作供，他在2025年10月23日、即大火前約一個月曾去信房屋局獨立審查組（ICU）要求調查棚網。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月20日（第十五場）重點：
．宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。
【10:18】江祥發供稱，表決宏業作為承建商當日，只得200名街坊出席，區議員黃碧嬌當時出現「帶了一批不友善的義工團隊」出席，期間有磨擦。江祥發指記得，一名街坊或業主希望取回選票，但因選票被一名非居民女子取走，該業主投訴，黃碧嬌即拉走女子說是一場誤會，該業主報案。
據江了解，因該業主母親冒簽，故該業主再無跟進，江被提問時再重申不認識母女二人，只是現場觀察。至於有否授權、最後如何處理，江表示他再沒參與
江祥發又稱2024年1月28日特別大會，江作為居民參與。現場票200多人，但票數有500多，江形容「每次投票最後都會有一揸（一堆）票放入票箱，影響選舉結果。」
後來管委換屆，江祥發承認並無額外措施核實授權票，僅盡量鼓勵街坊參與事務，並在重大議決時親身投票。江認為，核實授權票的責任在於物管。
【10:11】江祥發2024年4月江成功當選宏福苑業主立案法團管理委員會委員，曾在「新法團」、即大火發生時的宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會及「舊法團」（第十一屆）當委員。
江祥發指每屆都有盡辦法參選，希望喚醒年輕人多關注屋苑，每屆參選，屢戰屢敗。問題在於授權票，「舊法團」有鐵票每次參選都難以進入他們，另有街坊也有參加，但也氣餒，因不能延續做。
宏福苑聽證會・第二輪一片總結｜揭999系統問題 黃碧嬌認收授權票
宏福苑聽證會・第一輪一片總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼