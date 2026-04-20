宏福苑聽證會最新｜江祥發稱授權票難核實　選宏業黃碧嬌帶隊進場

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第十五場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會（宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會）委員江祥發作供，他在2025年10月23日、即大火前約一個月曾去信房屋局獨立審查組（ICU）要求調查棚網。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月20日（第十五場）重點：

．宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。



宏福苑火災成立的獨立委員會4月20日的聽證會，由宏福苑業主立案法團前成員江祥發作供。（馬耀文攝）

【10:18】江祥發供稱，表決宏業作為承建商當日，只得200名街坊出席，區議員黃碧嬌當時出現「帶了一批不友善的義工團隊」出席，期間有磨擦。江祥發指記得，一名街坊或業主希望取回選票，但因選票被一名非居民女子取走，該業主投訴，黃碧嬌即拉走女子說是一場誤會，該業主報案。

江祥發供稱，表決宏業作為承建商當日，只得200名街坊出席，區議員黃碧嬌當時出現「帶了一批不友善的義工團隊」出席。圖為2026年1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（資料圖片/梁鵬威攝）

據江了解，因該業主母親冒簽，故該業主再無跟進，江被提問時再重申不認識母女二人，只是現場觀察。至於有否授權、最後如何處理，江表示他再沒參與

江祥發又稱2024年1月28日特別大會，江作為居民參與。現場票200多人，但票數有500多，江形容「每次投票最後都會有一揸（一堆）票放入票箱，影響選舉結果。」

後來管委換屆，江祥發承認並無額外措施核實授權票，僅盡量鼓勵街坊參與事務，並在重大議決時親身投票。江認為，核實授權票的責任在於物管。

【10:11】江祥發2024年4月江成功當選宏福苑業主立案法團管理委員會委員，曾在「新法團」、即大火發生時的宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會及「舊法團」（第十一屆）當委員。

江祥發指每屆都有盡辦法參選，希望喚醒年輕人多關注屋苑，每屆參選，屢戰屢敗。問題在於授權票，「舊法團」有鐵票每次參選都難以進入他們，另有街坊也有參加，但也氣餒，因不能延續做。

宏福苑火災成立的獨立委員會4月20日的聽證會，由宏福苑業主立案法團前成員江祥發作供；圖為早前獨立委員會指示會議，江祥發在會議開始前表示對會議未有期望。（資料圖片/陳萃屏攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，七幢大廈起火，圖為翌日的2025年11月27日大火仍未救熄。（資料圖片/梁鵬威攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

