宏福苑｜江祥發：選宏業會議黃碧嬌帶隊進場　每次均有大量授權票

宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，大火發生時的屋苑業主立案法團管理委員會委員江祥發作供。他表示多次參選法團屢戰屢敗，認為原因在於舊法團有「鐵票」，最終靠舊委員引薦及新街坊支持高票當選。



他憶述表決宏業為大維修承辦商當日，僅得200名街坊出席。區議員黃碧嬌帶同一批義工出現及排隊，他形容他們「不友善」，期間更與街坊有磨擦。江祥發指2024年一次特別大會，現場投票票數僅得200多票，但最終票數卻有超過500張，指「每次投票最後都會有一揸票放入票箱，影響選舉結果」。另外，他憶述代表居民向舊法團反映大維修洗費高，前主席鄧國權回稱稱「你唔係應該儲定錢咩？」。



宏福苑業主立案法團管委會前委員江祥發今日（20日）出席聽證會。（馬耀文攝）

多次落選法團委員 稱舊法團有「鐵票」

江祥發是一家設計公司的老闆，涉獵維修工程，對裝修程序有認識。他住在宏福苑40多年，指自己每屆法團都有盡辦法參選，因為委員都一把年紀，「識嘅都70歲」，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他說自己屢戰屢敗，認為問題在於舊法團有「鐵票」，加上授權票制度。

他最終在2024年4月成功當選，契機是在停車場遇到舊委員莫華滿（音譯），向對方說「我每次都想選，每次都想參加」，對方則稱「幫你引薦吓啦」。在舊法團成員引薦及新街坊支持下，他最終以900多票高票當選。他兩度獲選為法團委員，橫跨兩任主席鄧國權及徐滿柑。

江祥發憶述表決宏業為大維修承辦商當日，只得200名街坊出席。黃碧嬌帶同一批義工到場排隊。（資料圖片）

憶黃碧嬌帶同義工排隊開會 稱義工呼喝街坊

江祥發憶述表決宏業為大維修承辦商當日，只得200名街坊出席。黃碧嬌帶同一批義工到場排隊，他形容這批人「不友善」、「惺惺作態」，更呼喝街坊。期間，一名正排隊的街坊聲稱選票被取走，形容有人「揸住咗街坊嘅選票」。他形容黃碧嬌「嗱嗱聲」拉開雙方，話「一場誤會」，該業主報案。

獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃補充，似乎有業主投票時發現選票被他人取走。江祥發稱是業主母親「冒簽」，不知道事件最後如何處理。

有居民對大維修金額及解說不足有意見，江祥發曾向以鄧國權為首的舊管委會反映，形容法團與居民沒有雙向溝通。（湯致遠攝）

稱每次投票最後有「一拃票」放入票箱

江祥發又憶述，2024年1月28日特別大會，有200多人出席，但票數卻逾500張，認為是由於有大量授權票。

每次投票最後都會有一拃票放入票箱，影響選舉結果。 法團管理委員會委員江祥發

被問及擔任委員時如何處理授權票，江祥發指參與舊法團時被孤立，無法取得文件，工程會議也在他工作時間召開，所以唯有鼓勵居民投票，不假手於人。杜淦堃說授權票制度本身沒有問題,只是被濫用，問新法團有何方案防止。江祥發指居民多數在授權票只簽個名，未必有指明授權何人，認為把關責任在於管理處核身份及簽名、簽回條等。他說新法團沒有新措施防指濫用，亦沒有要求管理處「做多啲」。

江承認，新管委會無實質證據指有假票，因不能查票，「每次話想去查票，管理處同管委會都話提供唔到」。

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居民不滿大維修洗費 舊法團主席：你唔係應該儲定錢咩？

有居民對大維修金額及解說不足有意見，江祥發曾向以鄧國權為首的舊管委會反映，形容法團與居民沒有雙向溝通。他認為宏福苑許多居民是草根階層，也有很多長者沒錢支付大維修費用。令他最生氣是舊法團支付律師費出信，向居民徵收集資資金。他雖身在舊法團，認為居民不滿合理。

佢冇一個雙向嘅溝通，有居民話過十幾萬，幾個月唔食飯都畀唔到。鄧國權就話，你唔係應該儲定錢咩？ 法團管理委員會委員江祥發

江祥發又指新舊管委會沒有交接，他曾問鄧國權為何不交接，「打張紙都好呀」，對方回應指「你哋推翻我，你哋搞埋佢啦」。杜淦堃問，江祥是兩屆委員，應可協助交接？他回應指舊法團「好多嘢都唔比我知，孤立咗我」，又估計其他成員開設另一個群組。