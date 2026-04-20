宏福苑｜工人吸煙新舊法團均投訴　江祥發：施壓宏業僅獲行貨回應

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發作供。他指新舊法團管委會都曾投訴工人吸煙問題，法團曾提出以「層遞方式」向宏業徵收罰款，但宏業要求「再畀時間我哋培訓（工人）」，最終作罷，公眾席有人稱「痴線」。



江祥發不同意法團處理工人吸煙問題不了了之，稱有向宏業施壓及成立吸煙區，惟仍有工人被「斷正」違規。他說有向宏業要求改善，稱「無理由要業主去監管你哋工作」，最後僅獲對方「行貨」回應。



宏福苑火災成立的獨立委員會4月20日的聽證會，由宏福苑業主立案法團前成員江祥發作供。（馬耀文攝）

江祥發為宏仁閣604室居民，是被推翻的舊管委會及新管委會委員。他本身經營設計公司，對維修工程有所認識。他接受委員會首席代表大律師杜淦堃盤問時，同意新舊法團管委會都曾工人吸煙問題投訴。

江祥發提到2025年2月21日，他在Facebook「宏福苑居民交流群組」一個帖文得知，勞工處曾8次突擊檢查宏福苑，其中一次發現違犯《職安健》事項，並向承建商發出書面警告及通知。法團曾在會議提到問題，當時宏業指勞工處每次巡查都會有改善通知書，而非警告信。法團則要求宏業將改善通知信副本交予管理處存檔。

江祥發不同意宏福苑法團處理工人吸煙問題不了了之，稱有向宏業施壓及成立吸煙區，惟仍有工人被「斷正」違規。（湯致遠攝）

曾要求正視工人吸煙問題 宏業稱要求屢犯工人離場

時任法團主席徐滿柑日前作供提到，曾「軟硬兼施」但仍未能解決有工人吸煙的問題，江祥發對此同意。他曾在工程會議要求顧問正視問題，並詢問會否嚴厲罰則吸煙工人。宏業當時回覆指如發現工人吸煙會作出警告，若再發現則會要求工人「離場」。

江祥發表示曾見過有人離場，亦見過宏業罰款，但認為未能回應居民訴求。他曾提出會否以層遞式向宏業徵收罰款，但宏業何生（董事何建業）指「再畀時間我哋培訓、訓練、貼多啲告示，先再作檢討」。江承認未曾向宏業徵收罰款，此時公眾席有人稱「痴線」。

江祥發不同意法團處理工人吸煙問題不了了之，稱有向宏業施壓及成立吸煙區，惟仍有工人被「斷正」違規。（資料圖片/黃偉民攝）

有工人被「斷正」 江要求執正僅獲宏業「行貨」回應

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃說，解決工人吸煙的工作似乎「不了了之」。江祥發不同意，稱法團有就此向宏業施壓，但承認工人持續吸煙情況沒有明顯改善。

江祥發曾成功爭取設立工人吸煙區，宏福苑居民代表大律師譚俊傑展示一段對話記錄，有工人被「斷正」在非吸煙區吸煙，並有相片為證。江祥發曾問宏業：「有冇辦法否（可）以令工人跟返工業守則執做，無理由要業主去監管你哋工作，有無可以改善嘅方案？」他稱最後僅收到宏業「行貨」回應，稱會在開早會時要求工人不要吸煙，食煙需到吸煙區。