乳癌篩查｜乳癌基金會推資助名額854個　領綜援婦女可獲全額資助

乳癌是香港婦女最常見癌症，香港乳癌基金會今（20日）宣布開展為期一年的乳癌早期篩查資助計劃，對象為年齡介乎40至74歲、從未接受乳癌檢查的基層婦女，向她們提供資助的乳癌篩查服務。



計劃名額共854個，正領取綜援或傷殘津貼的香港永久性居民可獲全額資助。基金會同時宣布引進新乳癌診斷設備，包括全港首部第四代「3D自動乳房超聲波系統」，讓放射科醫生在完成影像採集後，可多角度及反覆分析乳房不同位置的組織變化，提升對微小病變的檢測能力。



香港乳癌基金會今（20日）舉行「嶄新乳癌診斷設備暨乳癌篩查資助計劃啟動禮」，宣布引進新乳癌診斷設備，並啟動乳癌早期篩查資助計劃。（董素琛攝）

香港乳癌基金會今（20日）舉行「嶄新乳癌診斷設備暨乳癌篩查資助計劃啟動禮」，宣布引進新乳癌診斷設備，並啟動乳癌早期篩查資助計劃。（董素琛攝）

香港乳癌基金會今（20日）舉行「嶄新乳癌診斷設備暨乳癌篩查資助計劃啟動禮」，宣布引進新乳癌診斷設備，並啟動乳癌早期篩查資助計劃。（董素琛攝）

乳癌早期篩查資助計劃對象介乎40至74歲

香港乳癌基金會表示，在乳癌早期篩查資助計劃下，854名年齡介乎40至74歲、從未接受乳癌檢查的基層婦女將獲提供資助的乳癌篩查服務，鼓勵她們踏出及早發現的重要一步。

乳癌篩查資助計劃，對象包括：

60至74歲從未接受乳癌篩查的基層長者

・提供免費或資助乳房X光造影檢查，並按需要安排超聲波檢查

・由基金會註冊護士聯絡長者服務機構，協助招募、登記及後續跟進

40至59歲從未接受乳癌篩查的基層婦女

・提供免費或資助乳房X光造影檢查，並按需要安排超聲波檢查

・鼓勵建立定期檢查習慣

乳癌篩查計劃原價為1,500元。基金會指，凡持有香港永久性居民身份證、從未接受乳房X光造影篩查，並正領取綜合社會保障援助、長者生活津貼或傷殘津貼的女性，可獲全額資助；家庭每月入息符合指定申請水平者，則可獲半額資助。有意參加人士可致電3143 7333查詢。

乳癌基金會指資助名額第二年能否增加要視乎籌得款項

香港乳癌基金會總幹事梁潔芳表示，乳癌篩查資助計劃為一年計劃，至於資助名額於第二年能否增加，則要視乎籌得款項。她指，有需要人士經預約後，可於兩星期至一個月內可接受服務。

具「真空輔助活組織檢查/切除」及「顯影增強乳房 X 光造影」功能的乳房X光造影系統，可觀察乳房組織內的血流變化。（董素琛攝）

基金會又引入全港首部第四代「3D自動乳房超聲波系統」，採集整個乳房的3D超聲波影。（董素琛攝）

基金會引進多款乳癌診斷設備，包括具「真空輔助活組織檢查/切除」及「顯影增強乳房 X 光造影」功能的乳房X光造影系統，可觀察乳房組織內的血流變化，有助及早發現乳房病變及顯影情況。

引入全港首部第4代「3D自動乳房超聲波系統」 升檢測微小病變能力

此外，基金會又引入全港首部第四代「3D自動乳房超聲波系統」，採集整個乳房的3D超聲波影像，讓放射科專科醫生在完成影像採集後，可多角度及反覆分析乳房不同位置的組織變化，提升對微小病變的檢測能力。

醫管局主席范鴻齡表示，篩查有助早發現、早治療。（董素琛攝）

香港癌症資料統計中心資料：每周平均約有15名女性死於乳癌

根據香港癌症資料統計中心2023年的數字，本港共有5,585名女性確診入侵性乳癌，每13名婦女中，便有1人一生中有機會患病，每星期平均約有15名女性死於乳癌。醫管局主席范鴻齡表示，自2023年開始，乳癌取代大腸癌成為香港第二大常見癌症，篩查有助早發現、早治療，減少政府資源。他又指，現時的藥物愈來愈發達，必須不斷與患者接觸，了解其情況發需要。