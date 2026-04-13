劉玉玲昔被判乳癌　醫生摸到腫塊就手術　「白白挨一刀」才知誤診

撰文：聯合新聞網
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57歲的華裔女星劉玉玲日前在接受《PEOPLE》獨家專訪時，吐露自己在1990年代因為發現乳房有腫塊而去看醫師。但被醫師誤診為罹患癌症，甚至因此接受了不必要的手術。

劉玉玲談到當時自己其實沒有想太多，但坦言內心真的覺得很可怕，因為那個年代沒有網路，資訊不像現在這麼發達。

劉玉玲日前吐露，自己在1990年代因為發現乳房有腫塊而去看醫師，但被醫師誤診為罹患癌症，甚至因此接受了不必要的手術。（Getty Images）

劉玉玲是荷里活著名華裔女星，曾出演《神探俏嬌娃》、《標殺令》等電影：

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當時醫師只是摸了摸腫塊，就說是癌症，之後她沒有接受超音波或乳房攝影等任何進一步檢查。醫師立刻就安排手術，將乳房中的腫塊切除，之後才得知其實並非癌症。

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多年後回顧這段經歷，劉玉玲表示：

我覺得那是我開始學會為自己發聲的起點。

她坦言，當時在被告知可能罹癌的那一刻，並沒有進一步質疑。即使朋友建議她去找其他專科醫師檢察諮詢，但那時她還是覺得有什麼必要，醫師應該知道自己在說什麼。

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