何超蕸逝世｜賭王千金乳癌離世　症狀+預防5食物1種天天吃不復發?

何超蕸逝世｜乳癌｜昨日（12日）賭王何鴻燊的二房三女何超蕸逝世，享年60歲。據悉她是因乳癌復發而不幸離世。乳癌是本港女性的第三位致命癌症，僅次於肺癌與大腸癌。平日若發現腋下出現腫脹等5個異常情況，便要及時求醫，亦可多吃一些食物有助預防乳癌，其中1種更有患者聲稱，日日吃19年無復發。



何超蕸逝世｜賭王最能幹的千金 一生未婚專注公益

何超蕸畢業於美國加州佩珀代因大學，持有電訊學及心理學雙學士學位，是賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女兒，其同房長姊為何超瓊、二姊何超鳳、四妹何超儀及弟弟何猷龍。家屬聯合發出通告表示，她臨終前家人一直陪伴身邊，並感謝各界慰問與關心。何超蕸一生未婚，專注於家族事業與社會公益，尤其關心弱勢群體。她曾是信德集團執行董事，被父親賭王稱為「最能幫忙的女兒」。自2021年12月起，何超蕸出任醫院管理局委員至今，期間即使身體不適，仍堅持出席醫管局的活動，支持公營醫療服務發展，更在大埔宏福苑大火時，聯同家屬捐出一千萬元，協助受火災影響的居民。

當乳腺細胞出現失控性增生，破壞健康的組織和器官時，就會形成腫瘤，其中惡性腫瘤就是乳癌。(Pexels)

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何超蕸逝世｜乳癌成因

乳房是一個由乳腺組織、脂肪、結締組織組成的腺體器官。當乳腺細胞出現失控性增生，破壞健康的組織和器官時，就會形成腫瘤，分為良性及惡性，其中惡性腫瘤就是乳癌。

1. 年齡增長

2. 不良習慣（如常喝酒、抽煙）

3. 缺乏運動

4. 更年期後肥胖

5. 較早初經（11歲前）或較遲停經（54歲後）

6. 藥物影響（如長期服用避孕藥）

7. 曾患乳房腫瘤



何超蕸逝世｜乳癌症狀

1. 乳房出現硬塊

2. 乳房的外觀、形狀、大小等有所改變

3. 乳房的皮膚出現凹陷、發紅、皺紋（如橙皮紋）

4. 乳頭出現凹陷、流出分泌物

5. 腋下出現腫脹、脹大



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5種預防乳癌食物

即使出現乳房脹痛，亦毋須過分擔心，因為女性在月經來前，乳房會變得腫脹及敏感。雖然乳癌常發生於女性身上，但事實上男性也有可能患上，儘管比較罕見，仍不可掉以輕心，平時可從飲食中着手。

1. 西蘭花：能誘導癌細胞死亡

西蘭花富含一種名為「黑芥子酶」的酵素會在體內轉化為蘿蔔硫素，能誘導乳腺癌細胞死亡，抑制腫瘤細胞的生長。

西蘭花富含一種名為「黑芥子酶」的酵素會在體內轉化為蘿蔔硫素，能誘導癌細胞死亡。（unsplash）

2. 橄欖油：每天吃1湯匙能降低患乳癌風險

據台灣癌症防治網引述的研究指，每天每增加一湯匙 (15毫升) 的橄欖油，能顯著降低患乳癌的風險。橄欖油富含維他命E、橄欖苦苷以及單不飽和脂肪酸，有抗發炎、抗氧化等作用，從而降低患癌風險，其中特級初榨橄欖油效果最佳。

有研究指，每天每增加一湯匙 (15毫升) 的橄欖油，能顯著降低患乳癌的風險。（unsplash）

3. 白蘿蔔：有乳癌患者日日吃19年冇復發

白蘿蔔富含琉代葡萄糖苷，該物質能在人體內轉化為吲哚類和蘿蔔琉素等抗癌物質。據台灣腎臟科醫師江守山分享，有1名42歲罹患位三陰性乳癌第3期的患者，就因為每日吃白蘿蔔等十字花科蔬菜，19年沒有復發。抗癌食物｜42歲乳癌婦天天吃蘿蔔19年冇復發 醫揭1煮法功效更佳

白蘿蔔富含琉代葡萄糖苷，該物質能在人體內轉化為吲哚類和蘿蔔琉素等抗癌物質。（pixabay）

4. 薑黃：能減慢癌細胞增長

據香港乳癌基金會的資料顯示，薑黃富含薑黃素，這是一種超級抗氧化物質，能減慢癌細胞增長，有助預防乳癌、肺癌等癌症。

薑黃富含薑黃素，這是一種超級抗氧化物質，能減慢癌細胞增長，有助預防乳癌等癌症。（freepik）

5.柑橘類水果：降乳癌風險10%

橙、西柚、檸檬等柑橘類水果，富含葉酸、維他命C、類胡蘿蔔素以槲皮素，能調節體內雌激素的代謝，避免雌激素水平過高而刺激乳腺組織過度增生。據美國國立衛生研究院資料，一項針對8000多人的研究綜述，多吃柑橘水果有助降低乳癌風險達10%。【抗癌食物】美研究指每天吃蘋果助抗乳癌 多吃蔥蒜香草7類食物

據美國國立衛生研究院資料顯示，多吃柑橘水果有助降低乳癌風險達10%。（freepik）

參考資料：香港癌症網上資源中心、香港綜合腫瘤中心