來稿｜乳癌患者不應「有藥無錢醫」：別讓僵化分類抹煞治療生機

來稿作者：簡澤



在香港，乳癌已是女性最常見癌症。2023年錄得超過5,500宗新症，較十年前上升約六成。這不只是一組數字的變化，而是一個愈來愈清晰的訊號，乳癌患病風險正在上升，是鐵一般的事實。但乳癌從來不是一條單一的路。有人在第一期被發現，五年存活率接近九成；亦有人在第四期確診，存活率跌至約三成。兩者之間的差別，關鍵在於兩件事：有沒有及早發現，以及能否用對治療、對症下藥。



公營醫療需求上升

創新治療資助不足

所謂「病向淺中醫」，及早介入至關重要。而在眾多患者之中，有一群長期被忽略的人，特別值得被看見——HER2低表達乳癌患者。研究顯示，HER2低表達患者佔整體乳癌約五至六成，是一個不小的群體。然而在傳統分類下，她們被歸入「HER2陰性」，未能受惠於相關標靶治療。值得肯定的是，政府與醫院管理局近年已開始回應乳癌診斷與治療模式的轉變，例如引入乳癌HER2的新分類概念，為更精準的臨床判斷提供基礎。

從臨床實踐角度而言，現時國際臨床指引已明確建議，為HER2低表達患者提供針對性治療，而不少先進醫療體系亦已將相關療法納入醫療保險或公營資助範圍，讓患者能及早受惠。直到近年，新一代藥物出現，證實這一群患者其實可以被更精準地治療。問題從來不是無藥可醫，而是病人未被好好分類與對待。這亦反映一個現實，科學已經行前一步，制度卻未必跟得上。香港並不是沒有創新藥物，真正的問題是：有藥，但未必用得其所。

香港此刻正面對兩大困難。一方面，醫療系統承受愈來愈大的壓力，公營醫療需求持續上升，而約85%的癌症患者依賴公立系統。 另一方面，創新治療的資助仍然不足，與其他地區相比，香港在創新腫瘤藥物的資助比例明顯落後。於是出現一個熟悉但無奈的局面：有些藥物需要等到二線，甚至病情惡化後才可使用；有些則長期停留在「未納入」的灰色地帶。結果往往是，患者錯過黃金治療時機，不但影響病情，亦推高整體醫療成本。到最後「埋單」的，不只是患者，而是整個醫療系統與社會。

擴大篩查和公眾教育

引入創新療法和支付體系

要改變這個局面，關鍵在於把資源用在更早、更準的地方。首先，應擴大乳癌篩查並加強公眾教育，提高認知，而不只是提供服務。特別是45歲以上女性及高危群組，更應主動納入篩查網絡。因為在乳癌面前，早一步，往往意味着少付出沉重代價。

其次，應配合HER2低表達診斷，加快引入創新療法。當分類已經更精細，治療就不應再停留在舊框架。針對HER2低表達這一大群患者，加快新療法的應用與資助，不只是醫學進步的體現，更是資源運用的優化。此外，政策亦需要與時並進，讓科技真正落地。AI與精準醫療，早已不是未來，而是現在。無論是AI輔助影像診斷、基因圖譜分析，還是標靶藥物發展，都正在快速推進。當科技可以令診斷更準、治療更穩，制度就不應讓它只停留在少數人手中。

最後，政府亦應積極推動多層次醫療支付體系，同時加快癌症藥物在安全網內的審批與納入流程，讓更多患者及早受惠。具體而言，可考慮在現行強積金制度上作出優化，例如設立額外僱主供款（如1%）專門用於醫療儲備，讓在職人士在面對自費治療時多一層保障；同時提升可扣稅自願性供款的吸引力，例如上調扣稅上限及增加靈活提取安排，讓市民在有實際醫療需要時可以動用資金。另一方面，亦應加大對現有醫療安全網的投入，包括向關愛基金注資，並檢視現行以家庭為單位的經濟審查機制，逐步降低門檻，避免患者因資產審查而被排除於治療之外。當支付系統更具彈性與承擔能力，配合更快的新藥審批與納入機制，才能真正讓創新治療由「存在」變成「可及」，減少「有藥無錢醫」的困局。

乳癌，其實可以有一個不一樣的結局。當風險正在上升，而治療亦前所未有地精準，我們正站在一個分水嶺：一邊是繼續用舊模式應對不斷變化的疾病；另一邊，是用數據、科技與政策，把結果重新改寫。以病人為本，療效與耐受並重，不應只是理念，而應該成為制度設計的起點。「早篩查、早診斷、用對藥」如果這三步可以做到，很多人的人生，其實可以走向完全不同的方向。

作者簡澤是說書人，喜歡分享於社區工作遇見過的人事物。



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