SKYTOPIA｜機管局邀全球遊艇業交意向書　首階段70泊位2028年建成

機場管理局SKYTOPIA遊艇港灣項目今日（20日）啟動，機管局商務執行總監陳正思預計落成後合共提供逾500個泊位，首階段約70個泊位將於2028年建成，其他配套設施則有海灣度假酒店、水上娛樂活動區，並設有無人駕駛運輸系統連接港珠澳大橋香港口岸至東涌，機管局由今日起邀請全球遊艇及酒店業提交意向書。



2026年4月20日，機管局舉行SKYTOPIA啟動儀式。（歐陽德浩攝）

SKYTOPIA相關工程已展開，2028年將會陸續落成。（歐陽德浩攝）

SKYTOPIA遊艇港灣項目是什麼？2028年起分階段落成

機管局利用機場200公頃水域及土地打造SKYTOPIA遊艇港灣項目，集合旅遊、商務、藝術、零售及娛樂等設施。機管局今日舉行啟動儀式，商務執行總監陳正思公布，SKYTOPIA將於2028年開始分階段落成，由今日起邀請全球遊艇及酒店業提交意向書。

陳正思介紹指，遊艇港灣項目可容納逾500艘遊艇停泊，可短期停泊或包租，一半泊位供予訪港遊艇，首階段落成的港灣料設有70個中小型遊艇泊位；另一個大港灣將成為香港最大型的遊艇設施，設有500個大型遊艇泊位，其中4個泊位能容納100米長超級遊艇，最長可達120米。

機管局構想圖，圖為首階段落成的小港灣。（歐陽德浩攝）

機管局構想圖。（歐陽德浩攝）

建海灣度假酒店、水上娛樂活動區及無人駕駛運輸系統

至於水上主題項目包括海灣度假酒店，佔地約1,200平方米，料提供300間客房，當中九成為海景房，酒店旁邊將設有海灣廣場，將不時舉辦活動如節日慶祝等，不遠處則是香港最大的水上娛樂活動區，提供豐富的水上活動，包括繩索滑水、機動水上遊戲等。

此外，機管局正興建無人駕駛運輸系統，連接港珠澳大橋香港口岸、港灣至東涌，方便市民及旅客到海濱走廊散步或跑步，或是到餐廳喝咖啡欣賞日落。

機管局構想圖，圖為毗鄰港珠澳大橋口岸的大港灣。（歐陽德浩攝）

機管局商務執行總監陳正思表示，SKYTOPIA的核心基礎設施由機管局負責建設，包括遊艇港灣、海濱廣場、海濱廣長廊及觀景台等。（歐陽德浩攝）

核心基礎設施由機管局負責建設 工程已展開

陳正思認為，全球遊艇市場發展快速，目前香港遊艇泊位只得4,000多個，卻有1.25萬艘持牌遊艇，可見需求相當龐大，SKYTOPIA除了提供本地遊艇泊位外，日後更服務東南亞、大灣區自由行等訪港遊艇，相信能與周邊設施產生協同效應。

陳正思又指，SKYTOPIA的核心基礎設施由機管局負責建設，包括遊艇港灣、海濱廣場、海濱廣長廊及觀景台等，相關工程已展開，而機管局上月已與營運商Eythos簽約，負責營運藝術與珍品倉儲設施Sky Storage，料2027年初啟用。