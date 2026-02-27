新世界11 SKIES傳退租潮怎辦？陳美寶：機管局按合約與發展商處理

新世界旗下位於機場的項目11 SKIES，早前傳出多個租戶終止租約，更有報道指機管局考慮與新世界分道揚鑣，研與其他開發商商討接手營運。運輸及物流局局長陳美寶今日（27日）在《財政預算案》政策局記者會上被問到如何處理11 SKIES的問題指，機管局與發展商有合作協議，當局會密切留意雙方如何妥善處理。



新一份《財政預算案》指，機場擴建後的二號客運大樓離境設施將於五月啟用，同時機管局會積極為建設機場城市「SKYTOPIA」招商引資。被問到11 SKIES現時仍未有商戶進駐，如否影響遊客觀感、機管局會如何處理，陳美寶回應指，機管局與發展商及營辦商有合約協議，當局會密切留意機管局如何根據合約協議妥善處理。

機場二號客運大樓（T2）5.27重新啟用 陳美寶：可增機場處理乘客力

陳美寶又稱，機場二號客運大樓（T2）正積極籌備在今年5月27日啟用，當局現時已確定會屆時會有至少15間航空公司進駐，相信可以增強機場處理乘客的運力，幫助分流一號大樓（T1）客運高峰。

至今年年底，共16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區。

《彭博》上月引述消息人士報道，11 SKIES出現許多租戶終止租約的情況，就連與新世界鄭氏家族有關聯的周大福珠寶門市亦撤出11 SKIES，其他已經撤離的租戶包括Uniqlo、Y-3以及六福。報道另稱，機管局正考慮與新世界分道揚鑣，並已與其他開發商接洽，商討接手營運的安排，正在考慮的方案包括放棄至少部分保證租金，以換取對項目的控制權。