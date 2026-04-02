機場二號客運大樓5.27啟用　機管局料首年分流800萬人次離境旅客

機管局將於5月27日啟用擴建後的二號客運大樓，香港快運、香港航空及大灣區航空將會分階段於6月中前進駐並提供服務，預計一年可以分流約800萬人次的離境旅客。機管局今年將繼續積極鼓勵更多本地及非本地航空公司開辦新航點及增加航班，並支持政府於今年內與10個或更多的民航伙伴加強民航聯繫的工作，當中將優先聚焦南美洲、中亞、中東及非洲等具潛力地區。



截至2026年3月，政府已批出約5,500名航空業外勞，於2025年8月及2026年2月，政府先後為合約期滿的航空業外勞批出超過3,200個續約配額，機管局預計於2026年年中開始接受下一輪續約配額申請。



斥資約129億元重建的機場二號客運大樓。（資料圖片／廖雁雄攝）

斥資約129億元重建的機場二號客運大樓。（資料圖片／廖雁雄攝）

15間航空公司由5月27日起，將其設於一號客運大樓的登記櫃檯分階段遷至二號客運大樓。

二號客運大樓與與機場快綫月台及一號客運大樓無縫連接

隨着三跑系統投入運作，機管局現正按客運需求分階段啟用新的客運設施。機管局將於5月27日啟用擴建後的二號客運大樓的新旅客離港設施，以配合暑假旅遊旺季的客運量。二號客運大樓將與機場快綫月台及一號客運大樓無縫連接。預計設施啟用後，一年可以分流約800萬人次的離境旅客。

為配合二號客運大樓的啟用，A線機場巴士將於二號客運大樓增設落客站；而遷往二號客運大樓的航空公司相關資訊，亦將於機場快綫及巴士車廂内展示，協助旅客掌握前往機場的安排。

已有5500名航空業外勞來港 年中接受下一輪續約配額申請

另外，政府在2023年7月推出運輸業輸入勞工計劃—航空業，讓機管局的特許經營商、專營商或營運許可證持有者可就填補機場前線非管理級的十個工種職位提出外勞申請，配額上限為6,300個。截至2026年3月，在已批出的配額中，已有約5,500名外勞通過計劃到港工作。此外，於2025年8月及2026年2月，計劃先後為合約期滿的輸入勞工批出超過3,200個續約配額，並預計於2026年年中開始接受下一輪續約配額申請。