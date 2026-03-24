機管局工程經理認收330萬「開心錢」 以助分判商得合約　囚4年

機管局時任基建工程經理，在處理「三跑」項目時，涉收兩間分判商約330萬「開心錢」，以協助分判商取得承建商合約；涉案經理承認收受利益及洗黑錢等罪，求情稱因貪念收賄，但無證據顯示對「三跑」項目造成實質損害，並已有悔意。法官葉佐文考慮案例後判處被告入獄4年。



被告李永輝，51歲，承認2項串謀使公職人員接受利益，及6項洗黑錢罪，他另涉1項洗黑錢罪則獲存檔法庭；其妻原本亦被控4項洗黑錢罪，較早前獲控方撤控。

區域法院。(黃浩謙攝)

被告職位可向總承建商推薦分判商

案情指，李於2017年加入機管局，2022年5月升為基建工程首席高級經理，負責管理「三跑」多個工程合約，包括填海工程、客運大樓地基，和底層結構工程等合約。他亦會向總承建商推薦分判商。

有人稱李曾協助獲工程故需與李攤分利潤

分判商卡樂工程有限公司由同案被告吳啟安創立，2018年有人接觸卡樂的項目經理和會計經理，指李和3人曾協助卡樂獲判工程，故須與李等人攤分工程利潤。

卡樂曾轉賬180萬予李父及李妻戶口

卡樂於2017年至2021年，曾接獲填海工程承建商委聘，供應機製砂及承接4項分判合約；2019年2月至8月，卡樂的會計分3次轉賬共180萬元至李的父親和其妻陳珏丹的銀行帳戶。

卡樂一度曾獲逾2841萬合約

李另曾推薦卡樂給地基項目承建商，卡樂一度取得2,841萬元的合約，但因廉署案件曝光而未正式簽定。

承認分判商曾提供開心錢

李在警誡下承認，他加入機管局後認識卡樂的人，他們有向李提供「開心錢」，以令卡樂獲總承建商優待，取得更多三跑工程；李從卡樂接受共約250萬元，相關人等曾在與李用膳後付款，情況發生過5至6次，有時亦會到李住所附近交款。閉路電視拍到李從他人手中收取信封，廉署人員在李的住所搜證時，亦發現近1.6萬元現金，鈔票邊緣有同案被告吳啟安的DNA。

另外，駿豐工程有限公司於2020年10月一次會議上向投資者稱，由於有人認識李永輝，故駿豐獲聘為填海項目的供應商，駿豐須就售出每立方米的砂向李支付1元。

款項交妻及父

李被捕後承認曾向承建商介紹駿豐，及協助追收工程款項；他將約330萬元賄款交給太太，叫她存入銀行帳戶，並把約30萬元賄款交給其父親。

求情稱未有傷害到三跑工程

辯方資深大律師陳政龍今求情指，李因貪念犯錯，但也對「三跑」工程有貢獻，他亦非主動索款，也沒有證據顯示分判商提供的材料有問題，並未傷害到「三跑」工程。

至今已入獄近兩年

律師又指，李在2022年被捕時，已向廉署承認收受利益，他在2024年4月認罪及放棄保釋，至今已還押約23個月，若法庭以5年作量刑起點，考慮到認罪扣減，及獄中行為良好等因素，應再服刑數月便可出獄，望法庭可作考慮予以輕判。

案件編號：DCCC582、584、585/2023