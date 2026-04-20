輝瑞、生物科技安進等22公司落戶香港　引進辦：帶來130億投資

引進重點企業辦公室今日（20日）公布第六批重點企業名單，有多間公司市值達千億元，包括美國龍頭醫藥公司「輝瑞」(Pfizer)及知名生物科技公司Amgen（安進）。引進辦預計今批22間企業可為香港帶來130億元投資，連同之前五批企業，共可帶來730億元投資，創造2.5萬個職位。



引進辦今日舉辦第六批重點企業簽署儀式，財政司司長陳茂波在簽署儀式致辭指，目前合共有124間重點企業落戶，預計帶來730億港元投資，創造約2.5萬個就業機會。（賴卓盈攝）

陳茂波：許多企業落戶北部都會區和河套深港合作區

引進辦今日舉辦第六批重點企業簽署儀式，財政司司長陳茂波在簽署儀式致辭指，目前合共有124間重點企業落戶香港，預計帶來730億港元投資，創造約2.5萬個就業機會。其中約75%企業已在香港設立或正在設立區域或全球總部，近九成企業已設立或即將設立研發中心。他提到，許多企業落戶北部都會區和河套深港合作區，利用與深圳及其他大灣區城市的臨近優勢和協同效應。

輝瑞：在港展開臨床研究及真實數據研究

美國龍頭藥廠「輝瑞」，是今批22間重點企業之一。輝瑞指，香港是國際商業中心，同時與大灣區融合，加上「1+」藥物審批機制，有助企業發展和帶來投資。輝瑞目前已經在港澳設立業務，並招聘140員工，期望成為重點企業後加強與政府聯繫，並在港展開臨床研究及真實數據研究。

名生物科技公司「安進」市值1.5兆港元

來自美國的知名生物科技公司「安進」亦是今批重點企業之一。安進主要研發嚴重疾病的治療方案，截至2026年4月，該公司的市值約為1917.5億美元，即約1.5兆港元。此外，來自中國内地的出行平台「滴滴」，亦將落戶香港。

任景信認為，現時國際局勢改變，香港營商環境仍然穩健及具高可預測性，吸引海外企業落戶香港。（賴卓盈攝）

引進辦主任：須提交5年計劃 並需擴展在港業務

今批企業中有不少已在港發展業務，引進辦主任任景信稱，他們成為重點企業後，須向引進辦提交5年計劃，並需擴展在港業務，包括成立研發中心或推出更多科研項目等。

新一批共22間的重點企業，有一半來自海外，包括東南亞、歐洲、美國及非洲等。任景信認為，現時國際局勢改變，香港營商環境仍然穩健及具高可預測性，吸引海外企業落戶香港。

22間新一批重點企業：

安進香港有限公司

峰飛航空科技

Banking Circle Group

德國寶靈家殷格翰（香港）有限公司

中國鐵塔股份有限公司

Cobo Fintech HK Limited

達索系統

滴滴

HAYA Therapeutics

海光信息技術股份有限公司

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

香港稀宇極智有限公司

澎貝數科（香港）有限公司

佳都科技集團股份有限公司

美國輝瑞科研製藥有限公司

RedotPay

上海商米科技集團股份有限公司

尋匯

騰訊雲及騰訊光子工作室群

天齊鋰業股份有限公司

重生視界有限公司

轉轉集團

