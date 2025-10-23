任景信率引進辦團隊訪京　促進創科交流及推動重點企業落戶

引進重點企業辦公室主任任景信聯同團隊，於周日（19日）至周三（22日）訪問北京，延續年內多次到訪行程，進一步加強與北京創科界的交流和合作。訪問期間，任景信先後走訪多家專注於人工智能（AI）與數據科學的企業，向企業代表介紹港府在相關領域的政策支援、科研資源和國際化平台優勢。



團隊在北京考察一家半導體頂尖企業。該企業是中國首間實現「芯片─服務器─雲計算」全產業鏈國產化領先的先進製造科技企業。圖為任景信（右三）及引進辦執行總裁彭文俊（左一）與該企業的代表合照。（政府新聞處圖片）

任景信表示，施政報告提出多項措施，以推動創新科技發展，包括大力推動AI的應用，以及加快北部都會區建設，以促進智慧城市的發展。引進辦的工作方向與施政報告高度契合，是次訪京亦聚焦兩大重點領域——人工智能與數據科學、先進製造及新能源，藉此加強與相關企業的交流合作，並探索在港設立區域總部或研發中心的可行性。

圖示任景信（左三）及引進辦執行總裁彭文俊（右三）到訪一家專注研發高度自動駕駛技術的企業。（政府新聞處圖片）

圖示任景信（右三）及引進辦執行總裁彭文俊（左四）參觀一家自動駕駛技術企業於北京門頭溝郵政局的實地應用場景。（政府新聞處圖片）

參觀自動駕駛技術企業 了解無人車在郵政物流應用

在北京期間，任景信曾到訪一家市值逾人民幣4,000億元的半導體頂尖企業。該企業是中國首間實現「芯片─服務器─雲計算」全產業鏈國產化領先的先進製造科技企業，任景信與企業代表進行深入交流，探討在香港設立區域研發中心的可能性。

任景信也獲邀到訪一家早前曾到港與引進辦交流的自動駕駛技術企業。該企業專注研發高度自動駕駛（L4級）技術，現已在9個國家交付逾10,000輛無人城市配送車，服務遍及全球約300個城市。

企業創辦人分享其海外市場拓展計劃，任景信邀請企業考慮在港設立國際總部，加快拓展國際業務。其後，任景信參觀該企業於北京門頭溝郵政局的實地應用場景，了解其無人城市配送車在郵政物流方面的實際應用，包括如何協助提升郵件分派效率及降低營建成本。

圖示任景信（左二）參觀全球規模最大之一的通訊鐵塔基礎設施服務供應商的科技創新中心。（政府新聞處圖片）

訪通訊塔基建服務供應商 鼓勵參與北都建設

任景信亦參觀了全球規模最大之一的通訊鐵塔基礎設施服務供應商的科技創新中心。企業代表向任景信介紹其自主研發並應用於室內定位的「北斗+室內分布」技術，以及講解其數字基建如何支援內地各城市推進低空經濟發展。任景信鼓勵企業積極參與香港的數字基建，期望相關技術和經驗能夠加快北部都會區建設，並促進香港低空經濟的發展。

其後，任景信到訪一家人工智能基礎設施及智算雲服務供應商，了解其數據中心的算力資源配置的技術，以及降低用戶成本的方案。任景信與企業創辦人就AI數據中心的市場前景和相關技術如何推動香港產業發展進行流，並探討未來合作的可能性。

圖示任景信（右二）及引進辦執行總裁彭文俊（左二）與一家人工智能基礎設施及智算雲服務供應商代表合照。（政府新聞處圖片）

引進辦團隊周三下午結束訪問行程。任景信繼續留京，隨同財政司司長率領的訪問團前往北京城市副中心和河北雄安新區考察，了解當地在智慧城市建設及空間規劃方面的最新進展，以助力香港推展相關政策及項目。