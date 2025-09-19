引進辦團隊訪瑞士德國及盧森堡　就生健科技及金融科技尋求合作

引進重點企業辦公室主任任景信聯同團隊，於9月13至17日期間訪問瑞士，深入了解生命健康科技領域的領先創新技術，並積極加強與相關機構及企業的聯繫，探索兩地的合作機遇。任景信於17日中午結束瑞士訪問並返港，引進辦團隊則繼續德國和盧森堡行程，向當地推廣香港在生命健康科技及金融科技方面的優勢，並尋求進一步交流與合作空間。



圖為引進辦主任任景信分享引進辦為重點企業提供的支援服務。（政府新聞處圖片）

訪腫瘤疫苗研發機構及生物製藥公司等

在訪問瑞士期間，任景信與多間生命健康科技企業領域的領先企業代表及團體進行了深入交流，亦參與了當地舉辦的圓桌會議。任景信於會議上強調，香港在中國內地市場不斷擴大的藥物和醫療器械板塊中，擔任重要的橋樑角色，是海外醫藥企業進入中國內地市場的最佳門戶。

他亦先後到訪多間專注於心臟病、癌症等嚴重疾病的醫藥企業、腫瘤疫苗研發機構，以及提供創新治療方案以應對重大醫療需求的生物製藥公司，並向企業代表介紹港府在生命健康科技領域的政策支援及發展方向。多間企業均表示，對於在香港及中國內地拓展科研項目及尋求合作機遇深感興趣，期望未來能與香港建立更緊密合作關係。

分享為重點企業提供的全方位支援服務

其後於9月18至20日，引進辦團隊繼續德國和盧森堡行程，分別到訪德國和盧森堡的生命健康科技及金融科技企業，向企業代表介紹香港的最新發展成果，並分享引進辦為重點企業提供的全方位支援服務，探討香港與兩地在相關領域的合作機會，促進企業來港設立區域總部、研發中心及拓展業務。

是次歐洲訪問正好呼應《行政長官2025年施政報告》提出的重點方向，包括積極拓展國際合作網絡、吸引具策略價值的企業落戶香港，以及推動生命健康科技與金融科技的創新發展。