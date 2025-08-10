陳茂波：引進辦將公布第五批十多間重點企業　包括多間醫藥企業

財政司司長陳茂波今天（10日）預告，引進辦將公布第五批共十多間重點企業來港，當中包括多間海外領先醫藥企業，想借助香港先進醫療體系、大灣區市場及醫療科技及臨床試驗的協作，以至特區政府建設的新藥械「第一層審批」制度等，讓香港成為其理想落腳點。



新一批10多間企業大多來自海外領先醫藥企業（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示本屆政府透過港投公司作為耐心資本，聚焦培育初創及引進優質企業，利用國際和區域網絡發掘內地海外優質企業來港落戶，其中港投公司已投資逾100個項目，超過10間公司已經或準備在港上市。

每1元投資帶動逾5元市場跟投，這些資金包括主權基金、退休基金、企業創投及家族辦公室。 陳茂波

陳茂波指出政府部門如創科局、引進辦及港投公司，都想促成「政、產、學、研、投」合作，引進科企與本地大學合作設研究院，推動科研轉化落地，如科大馮諾依曼AI研究院及理大農業科技實驗室。

財政司司長陳茂波。（夏家朗攝)

陳茂波續指特區政府支持港投企業「走出去」，如投資香港泰國綠色能源項目，輸出電動車充電技術；協助金融科技企業拓展印尼市場，提供普惠服務。他重提引進辦引進84間從事前沿科技的重點企業，預計未來數年帶來500億元投資、2萬個職位、使用168萬平方尺樓面。

陳茂波強調，引進辦會引入結合創科和文創的企業，相信可進一步推動本地創意文化產業發展，加速香港作為中外文化藝術交流中心的建設。同時，企業與人才相輔相承，形成「產業+人才」循環，政府會繼續大力引進企業、資金和人才，加速推動香港經濟升級轉型。