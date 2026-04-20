機場爆麻疹｜同一機場公司3男員工先後確診　料工作地點受到感染

再多一名香港機場員工感染麻疹，​衞生署衞生防護中心今晚（20日）公布，病人是一名37歲獨居男子，不確定自己是否曾接種麻疹疫苗。署方指病人與早前公布的兩宗麻疹確診者在同一間公司工作，3宗個案有流行病學關連。中心指最新個案暫時與99名密切接觸者，會繼續調查和跟進個案，並對密切接觸者進行醫學監察。



一名37歲香港機場員工感染麻疹，衞生署指病人與早前公布的兩宗麻疹確診者在同一間公司工作，3宗個案有流行病學關連。（資料圖片）

最新患者4月16日及18日到屯門一間私家診所求診

最新個案涉及一名在機場工作的37歲男子，他於4月15日起出現發燒及肌肉痛，翌日出現咳嗽和喉嚨痛。他於4月16日及18日兩度到屯門一間私家診所求診。病人於18日晚上出現皮疹，翌日由中心安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時仍然留醫，情況穩定。

私家診所31人及工作地點68人列為患者密切接觸者 需醫學監察

病人在傳染期內（即4月14日後），除了到私家診所，亦曾於4月15日及19日到機場上班。中心正進行接觸者追蹤，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。截至今日下午5時，共有31名曾跟病人同時段身處同一私家診所的人士及68名工作場所相關人員被列為密切接觸者。中心會繼續調查和跟進個案，並對密切接觸者進行醫學監察。

衞生署衞生防護中心職員到機場視察患者工作地點的環境。（政府新聞處圖片）

流行病學調查顯示，病人與中心早前公布的兩宗麻疹個案在機場同一間公司工作。病人獨居，不確定自己是否曾接種麻疹疫苗，中心認為病人很大機會於工作地點受到感染。三宗個案屬流行病學關連個案。

衞生防護中心在機場設立的健康站，自4月18日至今已為超過200名在機場工作的接觸者進行評估及接種疫苗。健康站將運作至星期三（ 22日），服務時間為上午10時至下午5時。

衞生署麻疹專頁

衞生署衞生防護中心職員為在機場工作的密切接觸者進行評估及接種疫苗。（政府新聞處圖片）

群組首名病人印尼返港後發病 傳染期內曾到機場上班

衞生防護中心4月6日公布這個群組第一名病人，當時列為外地傳入個案。30歲男子於3月31日起出現發燒、咳嗽及流鼻水，潛伏期內與一名家居接觸者一同到過印尼。他於4月1日到私家診所求醫，4月4日因症狀持續，到北大嶼山醫院急症室求醫，需留院接受治療。他入院同日出現皮疹，隨即被轉到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本4月6日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。他在傳染期內、4月3日曾到機場上班。

截至公布當日下午4時，共有21名曾跟病人共同身處私家診所的人士、九名北大嶼山醫院的病人及238名工作場所相關人員被列為密切接觸者。

次名病人在4月3日曾與首名病人同一地點工作 自己又於4月13至15日返工

中心上周六（4月18日）公布，一名30歲男子於4月14日起出現肌肉痛，4月15日出現發燒及喉嚨痛，4月17日出現皮疹。因症狀持續，他於4月17日到訪旺角一間私家診所求診，同日經中心安排入住明愛醫院接受治療。他的臨床樣本4月18日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。

30歲他曾在4月3日與群組首名病人在同一地點工作，他另於4月13至15日到機場上班。由於病人獨居及於潛伏期內沒有外遊，中心認為病人很大可能於工作地點受到感染。

截至公布當日下午5時，共有100名曾跟病人共同身處私家診所的人士及162名工作場所相關人員被列為密切接觸者。

三名病人都不確定自己是否曾接種麻疹疫苗。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3周。（美國疾病控制和預防中心）

麻疹潛伏期為7至21日 北美洲及東南亞地區持續出現疫情

中心指麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。由麻疹高發病率或出現麻疹爆發的地區回港的旅遊人士如出現麻疹病徵（例如發燒、紅疹等），應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士（尤其是孕婦和未滿一歲的嬰兒）。他們亦應在求診前預先知會醫護人員有關的病徵及旅遊史，以便醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

全球多地正爆發麻疹，北美洲（包括美國、加拿大及墨西哥）及東南亞地區（包括印度尼西亞、柬埔寨和菲律賓）近年因疫苗覆蓋接種率偏低，持續出現麻疹疫情。因應全球麻疹疫情上升及其輸入風險，中心早前已發信提醒全港醫生有關麻疹的最新情況，並呼籲他們提高警覺及呈報任何懷疑個案

中心表示，在「香港兒童免疫接種計劃」下，透過衞生署轄下的母嬰健康院及學童免疫注射小組提供的免疫接種服務，本港整體免疫接種覆蓋率一直維持在非常高水平。根據小學學童的免疫接種覆蓋率及衞生署定期進行全港免疫接種覆蓋調查顯示，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直維持在95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。然而，香港作為國際旅遊頻繁的城市，仍面對輸入麻疹病毒及其在本地社區進一步傳播的潛在風險。