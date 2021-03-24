復必泰疫苗｜陳肇始不知受影響人數　鄭松泰轟：你係咪想嚇死市民

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-24 14:17

德國BioNTech疫苗「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，港府今早（24日）緊急叫停接種，但食物及衞生局局長陳肇始被問到，有多少市民已接種有問題批次時，卻未能回答該數字。 立法會議員鄭松泰炮轟陳肇始公布的資訊少，令市民擔驚受怕，質疑「你係咪想嚇死啲市民？」鄭要求港府盡快交代有多少市民受影響；以及現時已打第一針、等待第二針的市民應如何應對。

立法會議員鄭松泰炮轟陳肇始公布的資訊少，令市民擔驚受怕，要求政府盡快交代有多少市民受影響，現時打了第一針、等待第二針的市民應如何應對。 （立法會會議截圖）

熱血公民的鄭松泰在立法會質詢時段批評，陳肇始至今未能提供，已接種涉事包裝有問題批次疫苗的受影響市民人數、接種了的市民有無危險、應否繼續接種第二針等資料，炮轟她「你係咪想嚇死啲市民？」

陳肇始回應稱，現時衞生署正與內地復星召開緊急會議，有資料時會盡快交代。她強調復星無發現產品安全有風險，只是在調查期間，謹慎起見先停止接種。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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蔣麗芸︰點解香港睇到澳門新聞先知呢？

民建聯的蔣麗芸就質問政府為什麼無做好品質控制，又不滿在澳門公布有關消息後一小時，港府才向市民公布煞停接種，令部分市民在今早仍接種了疫苗，「點解香港睇到澳門新聞先知呢？」

陳肇始表示，香港在各個流程都有嚴謹的程序，包括驗貨，在儲藏、運送、接種等各方面都十分嚴謹。

陳肇始稱，現時衞生署正與內地復星召開緊急會議，有資料時會盡快交代。 （立法會會議截圖）

陳肇始︰經專家評估 無一宗死亡事故與疫苗有關

另外，鄭松泰質問不少市民在接種科興疫苗後，感到不適，甚至有死亡事故，政府在甚麼情況下才會暫停疫苗接種計劃。陳肇始重申經專家評估後，無一宗死亡事故與疫苗有關，而認可科興疫苗屬必要，符合公眾利益，無證據去質疑該疫苗的安全性、有效性。