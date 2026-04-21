五一港車北上預約爆滿 部份市民下班即自駕 4.30下半日時段同滿
撰文：歐陽德浩
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【五一黃金周／港車北上／北上旅遊】今年勞動節（周五、5月1日）與周六日相連，即白領一族可獲得3日假期。截至今日（21日）下午一時，政府一站通網站顯示，五一港車北上全日4個時段已爆滿，4月30日中午12時至深夜11時59分共兩個時段亦已滿，即只餘下凌晨至上午可預約。預料5月3日可能又會迎來港車北上的回港高峰，港珠澳大橋口岸或將再次被車龍塞爆。
港車北上｜復活節假期最後一日港珠澳大橋珠海口岸塞爆
自港車北上實施後，每逢假期都有大批市民北上自駕遊，早前一連5日的復活節及清明節長假期在4月7日結束，當日港珠澳大橋珠海口岸下午開始逼爆，由珠海市區前往口岸的高架橋，車龍更長達4.2公里。
港車北上｜5月1日全日4個時段預約已爆滿
今年勞動節（周五、5月1日）與周六日相連，即白領一族可獲得3日假期。政府一站通網站顯示，5月1日港車北上已無法預約，全日4個時段爆滿。
港車北上｜4月30日中午至深夜兩時段預約已滿
部份市民或計劃4月30日下班後立即駕車北上，網站顯示當日也有兩個時段宣告已滿，分別是中午12時至下午5時59分，以及傍晚6時至深夜11時59分，只餘下凌晨零時至中午11時59分共兩個時段可預約。
至於5月2日及5月3日則全日所有時段都可預約。
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