港車北上及跨境駕駛計劃今起無需申禁區紙　運輸署料10萬車輛受惠

運輸署今（13日）宣布，今起獲批准參與「港車北上」的車輛將無需申請封閉道路通行許可證及繳付許可證費用，現時參與「港車北上」人士亦無須在擋風玻璃展示許可證。「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」和「深圳灣一次性特別配額計劃」下的車輛則由下周一（20日）起實施同樣安排，預計合共惠及超過10萬輛合資格車輛。



政府新聞公報截圖

港珠澳大橋（資料圖片／余睿菁攝）

獲批准參與「港車北上」計劃的車輛，今（13日）起行走介乎順朗路及港珠澳大橋香港連接路、介乎赤鱲角路及港珠澳大橋香港連接路，及介乎屯門赤鱲角隧道公路及港珠澳大橋香港連接路路段時，可豁免許可證；「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」車輛於下周一（20日）起實施同樣安排。

另外，「深圳灣一次性特別配額計劃」車輛於下周一（20日）起，行走介乎廈村交匯處起的支路及深圳灣口岸，及介乎港深西部公路及深圳灣口岸路段時，亦無須申請封閉道路通行許可證。

運輸署（資料圖片）

運輸署表示，「港車北上」、「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」、「深圳灣一次性特別配額計劃」的申請資格和其他條件維持不變，有意參與計劃的人士仍須按相關計劃的要求向運輸署遞交申請，但申請獲批准後車輛將不受指定封閉道路的限制，無須因駛經連接邊境管制站的封閉道路而申請許可證。有關地點將設置適當交通標誌，顯示在指定計劃下獲批准的車輛不受道路封閉的限制。