港車北上｜港珠澳大橋珠海口岸臨時便橋2.15起停用　改行拱北隧道

港車北上注意！珠海市發布通告，指橋樑定期檢測判定，港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，下周日（15日）起正式停用，禁止車輛和行人通行。該橋連接情侶路至人工島，當日起，將只可行拱北隧道、珠三角環線高速來往人工島。



珠海市發布通告，指橋樑定期檢測判定，港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，下週日（15日）起正式停用。（珠海發布圖片）

珠海市城市管理和綜合執法局、珠海市公安局交通管理支隊、珠海市交通運輸局昨日（11日）聯合發布通告，指由於2025年度橋梁定期檢測判定港珠澳大橋珠海口岸臨時施工便橋存在安全隱患，為確保公眾出行安全，決定自2月15日零時起正式停用該便橋，禁止車輛和行人通行。

臨時施工便橋於2015年4月投用，橋齡已達11年，樁基實際服役時長12年，已進入結構加速老化關鍵階段。檢測結果顯示，便橋存在多重安全隱患，水下鋼管樁、鑽孔灌注樁及連接節點腐蝕嚴重，病害由初期的橋面系向核心承重構件蔓延。加上通行車輛增多，已顯著超出便橋設計要求，長期超負荷運轉，各類病害加速惡化。

當局指，臨時施工便橋停用後，車輛可經拱北隧道、珠三角環線高速進出人工島。屆時，市公安交管部門將組織交通疏導，在情侶南路、九洲大道、迎賓南路、北珠一路、北珠二路等主要路口設置繞行指引標誌。

當局又指，珠海正在開展情侶南路至人工島市政橋樑工程建設，預計2027年底建成通車。新橋同步建設自行車和人行通道系統，臨時施工便橋待新橋建成後方能拆除。