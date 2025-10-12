網傳港車北上逐步擴至其他口岸　運輸署：虛假信息　已報警

近日有網民在網上群組散播消息指，現時只限港珠澳大橋實施的「港車北上」將於年底擴至其他口岸，又指粵車南下會在明年起開始試驗。運輸署今日（12日）提醒市民，切勿誤信該些不實信息，任何跨境駕駛計劃如有新安排，政府會發出新聞公報。署方又指，已將事件轉交警方跟進。



近日有網民在Facebook發帖文指，港車北上將於年底擴至其他口岸，又指粵車南下會在明年起開始試驗。（Facebook「港車北上討論群」截圖）

近日有網民在Facebook「港車北上討論群」發帖文指，港車北上將於下周增加預約皇崗口岸回程的安排；年底起將擴至其他四個連接深圳的陸路口岸；粵車南下明年元旦會開放港珠澳大橋作試驗等。

運輸署今日發新聞稿提醒市民，切勿誤信社交媒體和通訊群組近日聲稱「港車北上」擴展至其他口岸，以及未來「粵車南下」計劃的不實信息，免被誤導，又指事件將轉交警方跟進。

署方發言人澄清，現時「港車北上」只適用於港珠澳大橋，不包括其他口岸。私家車不可同時獲批「港車北上」及「深圳灣過境私家車一次性特別配額」，強調是兩項不同的計劃。至於「粵車南下」，政府將於本周五（17日）向立法會交通事務委員會作最新匯報。

署方又指，跨境駕駛計劃實施詳情和口岸運作安排等是嚴肅課題，須通盤考慮。任何跨境駕駛計劃如有新安排，政府會發出新聞公報。市民應以官方公布為準，小心求證，慎防受騙，影響出行計劃。