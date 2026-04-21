啟德東九等綠色運輸系統擬訂框架規管　加價按方程式調整不需審批

政府擬計劃在啟德、東九龍及洪水橋／厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局向立法會提交討論文件，建議設立一套技術中立、通用且標準化的規管框架，目標今年第四季向立法會提交主體法例草案，若新例通過，預計明年起批出上述三個項目的專營權。



文件提到，首段專營權一般將不多於50年，若專營公司嚴重違例可撤銷專營權。票價方面，擬採用直接驅動方程式票價調整機制，准許向上或向下調整，而不經任何機關審批。政府會定期檢視票價調整機制，如有需要會按專營權協議條款作出調整。



啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

洪水橋智慧綠色集體運輸系統構想圖。

目標明年起批出東九龍等三個智慧綠色集體運輸系統專營權

《2023年施政報告》提出在東九龍、啟德及洪水橋／厦村新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統，用以提供輕便和綠色的交通接駁服務，至附近的鐵路站和主要公共運輸交匯處。運物局向立法會交通事務委員會提交文件，建議引入一套技術中立、通用且標準化的規管框架，以批予、處理及規管新型集體運輸系統的專營權。

政府目標在2026年第四季向立法會提交主體法例的草案，若新法例通過，預計明年起批出上述三個項目的專營權，包括營運系統、設計和建造工作。

圖為比亞迪研發的「雲巴」。（資料圖片／鄭子峰攝）

難以修訂現有法例監管智慧綠色集體運輸系統 需制訂規管框架

文件提到，相比重型鐵路系統，智慧綠色集體運輸系統為中低運量系統，採用膠輪行駛，爬坡能力優於重型鐵路系統，加上系統可使用電池驅動，一般不需要電力傳輸等設施，機電支援系統及維修保養相對簡單，適合在已發展地區及地勢陡峭的環境行駛，並可滿足每小時單向約一萬人次的載客需求。

現時市場便有「雲巴」、「智能軌道快運系統」和「膠輪捷運系統」等，政府考慮到新型集體運輸系統的營運商，或會透過公開招標甄選，惟系統或涉及香港未有的新型模式和技術，難以通過修訂現有的法例監管，因而需要制訂可適用於不同系統技術和營運商的規管框架。

首段專營權一般將不多於50年 若嚴重違例可撤銷專營權

文件指出，政府擬議規管框架將包括四個層級，即主體法例、附屬法例、行政長官會同行政會議施加的專營權條款，以及專營權協議條款。首段專營權一般將不多於50年，若專營公司嚴重違反法例、專營權條款或協議，可被暫時中止或撤銷專營權。

除非獲行政長官會同行政會議在批予專營權時批准，專營公司須符合大多數董事通常居住在香港的法定要求。若未得當局批准，專營公司不得更改其公司章程細則。

2023年3月7日，立法會議員A4聯盟（楊永杰、梁文廣、林素蔚、張欣宇）與陳紹雄及陸頌雄，率領40多名香港深圳社團總會和工商各界專業人士，到訪深圳東部的坪山區，考察團試搭雲巴後，建議特區政府引入香港。（資料圖片／鄭子峰攝）

採用直接驅動方程式票價調整機制 准上下調整不經任何機關審批

文件並指，政府為新型集體運輸系統進行公開招標前，會參考現時鄰近公共交通服務的票價，設定初始票價範圍。投標者於建議書中提交的建議初始票價，必須在政府設定的票價範圍內，建議初始票價亦是評標考慮因素之一。

其中啟德、東九龍及洪水橋／厦村新發展區的智慧綠色集體運輸系統項目，將採用直接驅動方程式的票價調整機制，每年根據政府公布的數據作出票價調整，可容許票價向上或向下調整，無需經任何機關審批。

2023年3月7日，立法會議員A4聯盟考察團認為，自動駕駛體驗非常充實，值得好好研究如何幫助香港立法。（資料圖片／鄭子峰攝）

票價方程式︰



整體票價調整幅度=

（0.5 × Δ綜合消費物價指數） + （0.5 × Δ工資指數） - 生產力因素



文件又指，考慮到本港首次引入的智慧綠色集體運輸系統，上述三個項目首五年營運的「生產力因素」將設定為0%，而票價調整機制並設有「負擔能力上限」安排，以限制特定年份內的票價上調幅度，不得高於相應的家庭住戶每月入息中位數變動。政府會定期檢視票價調整機制，如有需要會按專營權協議條款作出調整。