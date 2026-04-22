登革熱病徵、潛伏期是什麼？白紋伊蚊叮怎麼辦？一文看清預防方法

衞生署衞生防護中心周二（21日）公布本港今年首宗本地登革熱個案；今年暫時累計錄得13宗登革熱個案，12宗為輸入個案。根據中心資料，登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛等，潛伏期為3至14天。下文將介紹登革熱傳播媒介及預防方法等。



白紋伊蚊是傳播登革熱的蚊媒。（資料圖片）

什麼是登革熱？

登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，此病毒經由蚊子，如本地有的白紋伊蚊傳播給人類。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在鄰近的多個東南亞國家，登革熱已成為一種風土病。典型登革熱致死率低於1％。

香港有登革熱嗎？

本港經常有外地傳入的登革熱個案，每年間中亦有零星的本地登革熱個案。由於香港存在白紋伊蚊，本地市民有機會受感染。

登革熱得幾次會死？染登革熱會死嗎？

登革熱病毒共有4種不同血清型，每一型均可引致登革熱及重症登革熱，又稱為登革出血熱。登革出血熱是一種較為嚴重的登革熱病，患者有出血跡象，死亡率可高達 20%。曾經感染登革熱的患者當再次感染另一類型登革熱病毒時有機會出現登革出血熱。

登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，此病毒經由蚊子，如本地有的白紋伊蚊傳播給人類。（資料圖片）

登革熱有什麼病徵？

登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有些人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

登革熱潛伏期多久？

登革熱的潛伏期為3至14天，通常為4至7天。

登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。（資料圖片）

登革熱有治療方法嗎？

目前並沒有針對登革熱及重症登革熱的治療，但染登革熱人士一般都會在約一周自行痊癒，而症狀治療可助紓緩不適；重症登革熱患者通常須住院及接受支援性治療。

怎樣預防登革熱？

預防被蚊子叮咬

1. 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。

2. 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺 (DEET) 成分的昆蟲驅避劑。



孕婦及嬰兒可噴驅蚊劑嗎？

孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。在一般的情況下，孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%

其他戶外預防措施：

1. 避免使用有香味的化妝品或護膚品

2. 依照指示重複使用昆蟲驅避劑

3. 如同時使用昆蟲驅避劑及防曬液，應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑



2019年政府開展全城防蚊及滅蚊行動。（資料圖片/黃詠榆攝）

怎樣預防蚊子繁殖？

1. 防止積水：每星期為花瓶換水一次；避免使用花盆底盤；緊蓋貯水器皿；確保冷氣機底盤沒有積水；把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內

2. 避免蚊蟲滋生：應妥善存放食物及處理垃圾



出外旅遊有什麼須知？

1. 採取預防措施以避免受到叮咬。如兒童前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。

2. 如果打算前往相關疾病流行的地區或國家，應在出發前六星期或更早諮詢醫生，並採取額外的預防措施，避免受到叮咬。

3. 如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯（一種殺蟲劑）。切勿將氯菊酯塗在皮膚上。如感到不適，應盡早求醫。

4. 科學研究顯示即使沒有病徵或尚未出現病徵的感染者被蚊叮咬，也有機會把病毒傳給蚊子，繼而造成進一步傳播。因此，旅遊人士從受影響地區回來後14天内須繼續使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施。若感到身體不適如發燒，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。