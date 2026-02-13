登革熱｜22歲菲律賓女子訪港後6日器官衰竭離世　列輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，中心過去一周錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。個案涉及一名22歲女子，她居於菲律賓，上周二（3日）到訪香港旅遊，翌日（4日）出現發燒、頭痛、咳嗽和嘔吐，其後出現氣促及胸口痛，在深切治療部接受治療，其間出現休克及多重器官衰竭，延至本周日（8日）離世。其血液樣本其後證實對登革熱病毒呈陽性反應。由於她整個潛伏期身處菲律賓，中心將她列入屬輸入個案。



衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，過去一周錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名居於菲律賓的22歲女子。初步調查顯示，她於上周二與家人一同到訪香港旅遊，在翌日出現發燒、頭痛、咳嗽和嘔吐，上周四到廣華醫院急症室求醫。至上周五，她出現氣促及胸口痛，並於上周六再到廣華醫院急症室求醫，獲安排入住深切治療部接受治療。她入院後情況一直危殆，臨床診斷為休克及多重器官衰竭，延至本周日離世。

病人的血液樣本其後證實對登革熱病毒呈陽性反應。由於病人在整個潛伏期身處菲律賓，屬輸入個案。她有6名一同到訪香港的家人，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

中心指，心登革熱病毒共有四種血清型。感染一種血清型並康復後，會對該血清型產生終生免疫力，但對其他血清型只有短暫的交叉免疫，因此仍有機會感染另一種血清型。若再次感染不同血清型，有較高風險出現重症登革熱，包括出血及休克等嚴重併發症。

由於登革熱在菲律賓屬風土病，且四種血清型病毒共同流行，中心不排除該名病人今次是二次感染另一種血清型病毒，從而導致嚴重併發症。中心會為病人的樣本進行進一步化驗。

本港今年截至昨日，共錄得7宗外地傳入的登革熱個案。2025年則錄得59宗，全部屬外地傳入。

中心總監徐樂堅提醒市民，前往受蚊傳疾病影響的地區，應採取措施防止被蚊叮咬。（資料圖片／黃浩謙攝）

中心總監徐樂堅提醒市民，亞熱帶及部分溫帶地區包括鄰近東南亞國家，氣溫仍然適合蚊媒滋生，市民前往受蚊傳疾病影響的地區，應採取措施防止被蚊叮咬，包括穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

世界衞生組織資料顯示，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。世衞在2024年錄得超過1,400萬宗個案，創歷史新高。去年一月至七月，全球97個國家或地區亦呈報了超過400萬宗登革熱個案及超過3,000宗相關死亡個案。