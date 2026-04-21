登革熱｜居大埔太和邨21歲男竹篙灣地盤被蚊叮　今年首宗本地個案

衞生防護中心今（21日）表示，正調查本港今年首宗本地登革熱個案，涉及一名過往健康良好的21歲男子，他在4月12日出現發燒、頭痛、肌肉痛及皮疹，4月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫，需留院治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。中心指，初步調查顯示，病人居於大埔太和邨，於大嶼山竹篙灣朗欣路一個道路工程地盤工作，潛伏期內沒有外遊，主要在竹篙灣工地及家居附近一帶活動，報稱近期曾在工作地點一帶範圍被蚊叮咬。



衞生防護中心指，初步調查顯示，病人居於大埔太和邨，於大嶼山竹篙灣朗欣路一個道路工程地盤工作。

白紋伊蚊可傳播登革熱（資料圖片）

衞生防護中心表示，隨着氣溫逐漸回升及濕度增加，有利蚊子生長和繁殖，提醒市民採取措施防止蚊子滋生。計及上述個案，今年暫時累計錄得13宗登革熱個案，除上述個案，全部屬外地傳入。去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。

衞生防護中心總監徐樂堅，衞生署正與相關部門，包括食環署、房屋署、大埔民政事務處和勞工處採取全方位跟進工作。中心人員已到病人的住所及工地附近地點進行視察及流行病學調查，環境視察發現竹篙灣朗欣路的道路工程地盤附近一帶屬天然綠化環境，存在多處適合蚊子滋生的地方，包括排水渠道積聚雜草及枯葉，部份容器及工地用具均出現積水情況。

衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/黃浩謙攝）

他續指，患者居住的屋邨所在的大埔西4月第一階段的分區白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之1.8，屬於極低水平。綜合現階段掌握的資料，病人較大可能在竹篙灣朗欣路一帶受感染。中心會與食環署繼續調查感染源頭。另外，中心已指示地盤負責人暫時停工，直至地盤和附近一帶完成滅蚊及其他防控工作，並為同一地盤的工人作健康評估，並會繼續對他們進行醫學監察。

他並指，由於病人在發病後曾在太和邨一帶活動，為審慎起見，中心將於太和邨太和廣場設立健康站，為出現相關症狀的市民作評估，並為他們進行免費登革熱抗體檢測。健康站今日會服務至晚上八時。明日（22日）起，健康站的服務時間為上午10時至晚上7時，直至周五（24日）。中心亦會發信給醫生、醫院、學校及院舍，講解登革熱的最新情況，並提醒他們提高警覺，如有懷疑感染個案，立即通知中心跟進。