的士司機涉載客時自瀆　事主靠前觀察　見被告一手揸軚一手拿下體

的士司機涉駕車接載女乘客時一手揸軚盤，一手自瀆，被控1項在公眾地方的猥褻行為罪。案件今（25日）在東區裁判法院開審，事主X出庭作供指，她當日乘被告的的往養和醫院，期間感到暈車，向前望見司機疑在自瀆。她初時也懷疑看錯，並覺得：「無理由光天化日咁ridiculous（荒謬）」。未幾她覺司機疑再度自瀆，即靠前觀察，見到司機：「一手揸呔盤，一手揸陽具」，並正在勃起和自瀆。她指警員到場也疑她看錯是手指公，辯方則指被告在抓癢，但事主堅持其說法屬實。



控方舉證完畢，裁判官高偉雄裁定案件表證成立，被告預料會出庭作供，亦會傳召醫生作辯方證人。



被告吳咏文，57歲，的士司機，亦任輔警，被控於2025年9月1日，在港島跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露部分的身體即陰莖。

被告吳咏文否認在公眾地方的猥褻行為。(資料圖片/陳曉欣攝)

事主X稱覺被告的車殘舊有熱氣

事主X今在屏風後作供指，在2025年9月1日的早上，她在環球大廈上車，乘坐由被告駕駛的的士，目的地是養和醫院。X形容，該輛的士較為殘舊，她感受不到車內有冷氣，於是問被告是否沒有冷氣。被告回應說有冷氣，但他開了車窗，因為：「想要啲鮮風。」X即回應他說：「鮮風就無啦，熱氣就有。」

X稱初見被告自瀆以為看錯

X其後低下頭看電話，但有感車輛好「擢（chok）」及暈車，因此望向前方，發覺被告似乎在自瀆。她當時懷疑自己看錯，又覺得：「光天化日太離譜」、「無理由光天化日咁ridiculous（荒謬）」，其後被告停下動作，故她當刻沒有報警。

覺司機再自瀆即靠前觀察

X稱車輛駛至銅鑼灣時代廣場附近，被告似乎又開始自瀆，她於是靠前觀察，看到被告一手握住呔盤，一手握著陽具，正在勃起及自瀆。她當時有想過用手機拍攝或報警，在考慮安全問題後，決定報警。車輛其後在奕蔭街停下，X支付車資後下車。此時軍裝警到達，她於是向他們交代事件。

警曾質疑X會否看錯是手指公

X憶述，其後警察質疑，因被告當時穿著沙灘褲，其實無法把陽具從褲中掏出，X反駁指：「沙灘褲仲容易拎出嚟，牛仔褲反而有機會棘住。」警察又問她會否是看錯是手指公，X稱：「我唔會咁大個人連手指公同陽具都分唔到囉！」

被告上警車前曾指X睇錯

X又表示，警方其後帶走被告，惟被告上警車前「好兇猛」，又目露凶光，對X說：「你睇錯啦！」X在庭上強調：「我100%無睇錯！佢上下搖動，唔係搲痕！呢個係自瀆行為！」

X同意被告開始時無異樣

辯方盤問下，X同意被告一開始並無異樣，她第一次看向被告時，只看到被告向上向下的手勢，故質疑自己看錯。她在第二次看向被告時，就能看清楚他當時握住陽具。

認報警時無用自瀆字眼

X在盤問下確認，在她報警後，被告便停止自瀆。她在報警當刻，並未有提及被告有自瀆，而是以猥褻行為代替，亦有提及「好似」等的字眼，指被告「好似有啲嘢伸左出嚟」。X解釋，當時遭被告的行為嚇倒，不清楚報案要如此仔細，覺得猥褻行為已足以形容。

辯方指被告只是用左手抓癢

辯方指出，被告在的士並沒有露出陽具，亦從未有自瀆。在案發時，他其實用左手抓癢。指X錄取口供及庭上作供均有誇大，X不同意。

案件編號：ESCC3269/2025