休班輔警駕的士時涉自瀆 辯方稱擬傳召醫生講濕疹問題 4.22開審
撰文：陳曉欣
出版：更新：
休班輔警休班駕的士接載女乘客時，涉在車廂內自瀆，被控1項在公眾地方的猥褻行為罪，案件今（25日）在東區裁判法院再訊，被告不認罪。辯方透露擬傳召醫生講及被告的濕疹問題。此外，控方指女乘客對事件感到尷尬和嘔心，申請作供時使用特別通道和以屏風遮擋被告和公眾，辯方反對。署理主任裁判官張志偉排期於4月22日開審，另擇日聽取屏風申請的陳詞，被告續准保釋。
被告吳咏文（57歲，的士司機）被控於2025年9月1日，在港島跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露部分的身體即陰莖。
女事主稱感尷尬想屏風後作供
控方今指，控方證人包括女乘客X及一名警員，X認為被告的行為令她感到尷尬和嘔心，想申請在作供時用屏風遮擋被告和公眾。辯方指不涉案件身體接觸，反對申請。
案件編號：ESCC3269/2025
