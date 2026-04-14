前男警迫子自瀆案　終院裁圖達至性滿足　不屬必須證明的控罪元素

前男警要未成年兒子同看色情影片並逼他一同自瀆，被裁定向兒童作出猥褻行為等罪成。上訴庭駁回男警上訴時，曾言認為意圖達至性滿足屬控罪元素。律政司不同意觀點，要求終審法院作詮釋。終審法院法官今(14日)就這觀點下判辭，認為條文並無列明性滿足是控罪原素，又指立法原意是要保障兒童，若有被告出於別的原因，如出於憤怒或惡意而作出控罪行為，涉案兒童仍須受保護，故認為意圖獲得性滿足，並非控方在這控罪上必須舉證的控罪元素，裁定律政司勝訴。



律政司就非禮罪控罪原素的詮釋，要求終審法院作裁定。(資料圖片)

律政司認為性滿足非控罪元素

是次上訴的爭議為，《刑事罪行條例》第146條的「向16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪中，被告意圖獲得性滿足是否控罪元素。律政司認為，被告為了性滿足而犯案，並非控罪元素。

條文無列明控罪原素包括獲得性滿足

終審法院法官霍兆剛在判辭指，第146條涉及兩類罪行，包括做出該猥褻行為，和煽惑他人做出該行為。法官續指，條文沒有提及被告意圖獲得性滿足為控罪元素。

若被告出於惡意或憤怒 兒童仍需受保護

法官又指，該條文的立法原意，是要保障16歲以下的兒童免受到嚴重猥褻的侵害。若控方需證明被告是為了性滿足而犯案，將會違反立法目的。若被告是出於惡意、憤怒，或為了羞辱兒童或其家長，而向兒童做出嚴重猥褻行為，對兒童的保護仍是必須。

法官因此裁定律政司上訴得直，並指被告意圖獲得性滿足不是該罪的必要元素。

案情指答辯人要兒子一同自瀆

答辯人FSL，涉在家要兒子陪他一同看色情片，他在兒子面前自瀆之餘，亦要兒子與他一起自瀆。FSL在高等法院經審訊後被裁定2項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及2項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪成立，被判囚4年。

上訴庭認為獲得性滿足非控罪元素

原審法官在引導陪審團時曾指出，FSL的行為是否為了獲得性滿足，並非控罪元素。上訴庭卻認為獲得性滿足是控罪元素，但他們認為FSL犯案時是為了獲得性滿足，故駁回FSL的上訴。

律政司就上訴庭說法要求終院作詮釋

律政司認為上訴庭就「獲得性滿足是控罪元素」的說法具爭議，故雖然FSL上訴被駁回，仍有就上訴庭的說法要求終審法院作詮釋。終審法院在本次聆訊的決定，不會對FSL的定罪裁決有任何影響。

案件編號：FACC5/2025