的士司機疑車內自瀆片瘋傳！極限手速　完事竟咁做震驚全網：想嘔

【不雅影片】在公眾地方應注意行為。本港網絡瘋傳影片，指有的士司機於車內把手放進褲內下體位置，動作激烈，疑似自瀆，拍攝者直斥「CXS（黐X線）」，更大爆司機「完事」後舉動更離譜。



影片震驚網民，有人笑言「佢應有飛機牌」、「係味揸錯棍波」；亦有大批網民批評司機不當，「睇到想嘔」、「所以我不嬲唔搭的士，佢哋真係當自己屋企咁」。



本港網絡瘋傳影片，有的士司機疑似自瀆。（Threads@jimmy_0524.0524）

好「緊火」？有男網民於12月23日在社交平台Threads發布這段「的士司機疑車內自瀆」影片，留言「CXS師兄？」。

的士司機車內疑自瀆 動作激烈

影片長19秒，見到當時為晚上，路邊停泊了1部綠色的士，的士上男司機望向窗外，把右手擺放在車門車窗位置，左手則伸進褲內下體位置，不斷「郁動」，動作激烈。

的士男司機望向窗外，左手伸進褲內下體位置，不斷「郁動」，動作激烈。（Threads@jimmy_0524.0524）

其間聽到有女聲表示「我唔要啊……」，司機聞聲一度停下動作張望，隨即又恢復激烈動作，影片至此結束。

的士司機激烈動作，直至影片結束。（Threads@jimmy_0524.0524）

網民批評離譜：睇到想嘔

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「佢應該有飛機牌」、「chok 緊暴龍機啫，大驚小怪」、「係味揸錯棍波」、「拗痕啫，又俾你影」。亦有大批網民批評司機離譜，「睇到想嘔」、「公共服務車輛喎……」、「諗起找錢就想嘔」、所以我不嬲唔搭的士，佢哋真係當自己屋企咁」。

大批網民指摘離譜。（Threads@jimmy_0524.0524）

的士司機完事舉動更衰

也有網民疑惑司機「完事」情況，「可以射喺邊度……？」，樓主則回覆，「佢好似射咗落草叢」，隨即有網民笑問「你睇晒成程？」。

公眾地方猥褻可罰2,000元、監禁6個月

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。